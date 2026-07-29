Automerken kiezen massaal voor nepuitlaten, en dit is waarom

Heb je ooit vol bewondering naar die dikke chromen uitlaten van een nieuwe auto gekeken? Dan hebben we slecht nieuws. Grote kans dat die glimmende pijpen namelijk helemaal niets doen. De echte uitlaat zit namelijk ergens verstopt onder de achterbumper. Nepuitlaten zijn inmiddels zo ingeburgerd dat je bijna zou vergeten hoe een echte uitlaat eruitziet. Maar waarom blijven autofabrikanten hier dan toch mee doorgaan?

De designer kreeg zijn zin

De schuld ligt grotendeels bij de chef design. Moderne auto's moeten brede schouders, strakke lijnen en perfect symmetrische bumpers hebben. Een zichtbare uitlaat hoort daar volgens ontwerpers ook gewoon bij. Alleen werkt de techniek niet altijd even lekker mee.

Een moderne uitlaat moet zich een weg banen langs de achterwielophanging, brandstoftank, hitteschilden, katalysatoren, roetfilters en, bij hybrides, ook nog eens accupakketten. Het resultaat? De uitlaat komt bijna nooit precies uit waar de designer hem nou net mooi had getekend.

Dus krijgt de bumper een mooi chromen sierstuk, terwijl de echte pijp een stukje lager onzichtbaar en zielig richting het asfalt wijst. Iedereen blij. Nou ja... behalve de puristen.

Goedkoper én praktischer

Alsof het design nog niet genoeg reden was, levert een nepuitlaat ook praktische voordelen op. Moderne motoren produceren door turbo's en emissietechniek echt heel veel warmte. Die wil je liever niet rechtstreeks langs een gelakte bumper of een glimmend sierstuk sturen. Door de echte uitlaat onder de auto te houden, is dat probleem dus ook meteen opgelost.

Daarnaast is geld altijd een mooie reden, en dat komt fabrikanten natuurlijk wel goed uit. Een bumper kan zonder veel aanpassingen worden gebruikt voor een benzineversie, hybride, plug-in hybride of sportversie. Alleen de verborgen uitlaat verandert. Dat maakt de productie weer een stuk makkelijker.

Autoliefhebbers prikken er dwars doorheen

Toch blijft de nepuitlaat voor veel liefhebbers een beetje een doorn in het oog. Bij mij wel in ieder geval. Want als je een uitlaat laat zien, moet er toch ook daadwerkelijk een echte uitlaat achter zitten. Alles daarbuiten voelt een beetje alsof BMW een M-logo op een 316i plakt.

Toch lijken de meeste kopers er niet echt wakker van te liggen. Een geïntegreerd sierstukje oogt nu eenmaal chiquer dan een stalen pijp die onder de auto vandaan piept. En een bijkomend voordeel: de zichtbare uitlaten blijven ook mooi schoon.

Het mooiste? Het hele probleem lost zichzelf waarschijnlijk vanzelf op. Niet omdat autofabrikanten ineens weer verliefd worden op echte uitlaatpijpen, maar omdat elektrische auto's natuurlijk helemaal geen uitlaat hebben. Dan kunnen we ons weer ergens anders druk om maken.

Via: Motor1



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