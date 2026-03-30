Foutje bedankt, verkeerde stem kost de automobilist miljoenen

Als lid van de Staten Generaal word je in principe geacht om wel iets te kunnen. Lijkt ons ook logisch, je zit op best een verantwoordelijke plek. Maar er zit dus een stel Kamerleden dat werkelijk niks kan. En dat kost de automobilist honderden miljoenen. En bedankt hè?

Hoe dat zit, leggen we je maar al te graag even uit. De Tweede Kamer moest stemmen over een plan om bezuinigingen dit en volgend jaar op het openbaar vervoer te voorkomen. Je weet, de fietsende grachtengordel-elite is dol op bussen en trams en wil natuurlijk niet dat die het financieel lastig krijgen.

Maar dat geld moet ergens vandaan komen en dus werd gekeken naar de 'korting' op de accijns. Die moest worden afgebouwd, aldus het ChristenUnie-lid Pieter Grinwis. Die van de youngtimerregeling inderdaad. Een paar cent per liter minder korting aan de pomp, en daarmee zo’n 448 miljoen euro vrijspelen voor bus en trein.

Alleen: daar was eigenlijk helemaal geen meerderheid voor. Iedereen ging er vanuit dat dit voorstel het niet zou halen. Niks aan de hand, zou je denken. Maar niks was minder waar. Want je hebt altijd nog Forum voor Democratie. En dat zijn blijkbaar niet de scherpste potloden uit de doos. Want in plaats van tegen het onzalige plan te stemmen, wat ze van meet af aan van plan waren, drukten ze op het knopje 'vóór'. Niet bewust dus, maar gewoon een foutje.

Foutje, bedankt

De extra stemmen van Forum zorgden voor een meerderheid waardoor de automobilist dus opnieuw extra mag bloeden ter compensatie voor het ov. En om hoeveel geld gaat het ook alweer? Om 448 miljoen keiharde euro's. Da's een best serieus bedrag...

Dus wat krijg je nu? Minder korting op benzine en dat geld gaat naar het openbaar vervoer. Niet omdat de Kamer daar massaal voor koos, maar omdat een partij de verkeerde knop indrukte. Best bizar.

En ja, dan denk je: dit gaan ze toch rechtzetten? Maar zo simpel is dat niet. Een stemming is een stemming. Formeel ligt het besluit er gewoon. De enige manier om het terug te draaien is opnieuw stemmen of met een nieuw voorstel komen. Dus dat betekent weer debat, weer gedoe, en kijken of er dan wél een echte meerderheid is. Tot die tijd hangt het er dus een beetje bij, beleid dat er ligt door een misser.

Het zou allemaal best grappig zijn, als het niet zo'n godsvermogen zou kosten. Bovenop een brandstofprijs die al asociaal hoog is.

Wij gaan even met ons hoofd op tafel slaan, zo terug...