Lollige automobilist doet alsof hij dronken is, krijgt alsnog dikke boete

Een duur grapje.

We houden allemaal van een geintje, maar er zijn momenten dat je beter geen grappen kunt maken. Daar kwam de Brabantse dorpsgek zanger Jan Biggel bijvoorbeeld achter toen hij op Schiphol een grap maakte over een bom. Dat geintje kostte hem €500. En bij een politiecontrole doen alsof je dronken achter het stuur zit is óók geen slim idee. Dat ontdekte een andere Brabander.

De 69-jarige man vertoonde gisterenmiddag opvallend rijgedrag in het Brabantse Herpen. De politie vermoedde dat de beste man een slok op had en besloot poolshoogte te nemen. De man weigerde echter een blaastest en wilde ook zijn rijbewijs niet laten zien.

Wat gebeurt er dan? Dan wordt je natuurlijk meegenomen naar het bureau. Daar werd alsnog een blaastest afgenomen en tot verbazing van de politie was de man broodnuchter. Hij begon vervolgens te lachen, dus kennelijk was het allemaal een grap.

Het lachen is hem waarschijnlijk vergaan, want BN de Stem meldt dat hij alsnog drie boetes kreeg ter waarde van €620. De boetes worden niet gespecificeerd, maar het niet laten zien van je rijbewijs en het weigeren van een blaastest is sowieso strafbaar. Ook reed de man met niet-originele kentekenplaten.

Zo zie je maar weer: wijsheid komt NIET met de jaren. Die conclusie hadden we vorige maand ook al getrokken, nadat diverse 70+-ers veel te hard reden.

Bron: BN de Stem

Foto credit: Joost J. Bakker