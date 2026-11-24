Zeven schermen had een automobilist in Australië op zich gericht staan tijdens het rijden. Op een van de displays zou hij zelfs YouTube-filmpjes aan het kijken zijn. Hoe leuk en verslavend de Autoblog.nl-video's ook zijn, tijdens het rijden moet je je even inhouden.

Mijn collega's, ik en jullie in de reacties klagen genoeg over de overdaad aan schermen in de moderne auto. Ik vermoed dat deze Australiër daar anders tegenaan kijkt. In de cabine van zijn LDV G10-personenbusje had hij naast een scherm voor YouTube-filmpjes ook een scherm met de navigatie en een met erop de maximale snelheid. De foto van de politie in New South Wales laat net niet zien wat er op andere schermen te zien is.

Je lijkt me dat de bestuurder lekker bezig was met het vervoeren van mensen in zijn busje. Hoe dan ook, de agenten waren niet te spreken over zijn schermen overkill op het dashboard. Hoewel hij de apparaten niet aanraakt, zorgen de devices er wel voor dat hij geen vrij zicht op de weg had. Daarvoor, en voor het rijden tijdens het kijken van een filmpje, krijgt de bestuurder een boete van 700 Australische dollars, wat omgerekend ongeveer 420 euro. Best wat geld, maar laten we eerlijk zijn: dit is ook wel echt gekkenwerk.

Via RTL