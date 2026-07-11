Wat zou jij doen? Man is storing beu en schroeft slagboom van brug

Files. Niemand zit erop te wachten, maar we krijgen er allemaal mee te maken. Zeker in Nederland, waar een klein technisch probleem al snel kan uitgroeien tot een kilometerslange rij stilstaand verkeer. Maar wat doe je als je geduld echt op is? Eén automobilist bij de Ketelbrug had daar een nogal onorthodox antwoord op.

Vrijdagmiddag ging het mis op de Ketelbrug, die Lelystad met de Noordoostpolder verbindt. Rond een uur of drie weigerden de slagbomen dienst. Ze bleven simpelweg omlaag, waardoor verkeer geen kant op kon. Het gevolg was een file die al snel opliep tot zo’n acht kilometer.

Doe-het-zelf file oplossen

En daar stond je dan. Motor uit, raampje open en wachten tot iemand het probleem oplost. Verder niets aan te doen. Toch? Toch? Behalve als je deze ene bestuurder bent. Die besloot dat wachten geen optie meer was en nam het heft in eigen handen.

Gewapend met – naar we aannemen – een schroevendraaier begon hij doodleuk een slagboom los te halen. Ja, echt. Vakkundig sleutelde hij het ding van de bevestiging. Missie geslaagd, de slagboom werd vervolgens op de vluchtstrook gelegd. Ik vraag me serieus af wat de andere automobilisen hebben gedacht toen ze de man bezig zagen.

Doe maar niet

Rijkswaterstaat is er vanzelfsprekend niet blij mee. Een woordvoerder omschrijft het volgens Omroep Flevoland als “levensgevaarlijk, voor jezelf en voor anderen.” Waarvan akte. Nu zijn Nederlandse bruggen sowieso levensgevaarlijk , maar das een ander verhaal.

Er kunnen natuurlijk tal van redenen zijn waarom zo’n installatie niet werkt. Misschien is er een storing, misschien komt er een schip aan, of misschien is er een ander veiligheidsmechanisme actief. Het probleem op te lossen door zelf te gaan sleutelen is natuurlijk niet de bedoeling.

Uiteindelijk moest er alsnog een monteur van Rijkswaterstaat aan te pas komen. Die besloot later op de middag de overige slagbomen ook los te schroeven, zodat het verkeer weer op gang kon komen. Ironisch genoeg deed hij dus precies hetzelfde als de automobilist. Met het grote verschil dat hij het wel mag doen.

In de avond werden de slagbomen weer teruggeplaatst, waarbij de weg deels werd afgesloten. Ondertussen is de oorzaak van de storing nog altijd niet duidelijk. Er wordt gedacht aan een mechanisch probleem of een softwarefout.

Fotocredit: politie_nop_urk via Instagram

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