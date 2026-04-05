Automodellen die een merk werden: lijstjesvoer!

Marketing voor een autofabrikant is geen makkelijk werk. Niet elke keuze is zo vanzelfsprekend als 'ie lijkt wat betreft herkenbaarheid. Als je ziet hoe radicaal een merk moet zijn om zichzelf opnieuw uit te vinden, snap je wellicht waarom je dat liever niet te vaak doet (hoi Jaguar!). Het blijft lastig.

Nu we het toch hebben over de J uit JLR, de LR-portie van het verhaal lijkt een oplossing gevonden te hebben. Het splitsen van modellen in nieuwe merken, hetgeen recent weer bewezen werd door Freelander uit de ijskast te halen en te plakken op een nieuw SUV-merk tussen JLR en een Chinese partner. Op zich slim, want die naam is nog steeds herkenbaar voor velen, op en top Land Rover en zoals bekend, retro scoort. Aangezien Land Rover nog steeds offroaders bouwt, is een linkje met de oude Freelander zo gelegd.

Modellen die merken werden

Freelander is hiervan slechts een voorbeeld. Meerdere merken, vooral in de recente geschiedenis, besloten dat één modellijn het merk een beetje oversteeg. Het afsplitsen naar een nieuw merk geeft dan weer nieuw inzicht en vooral, hoop je, een nieuw imago. We duiken uiteraard per merk ook een beetje in de 'waarom-vraag' voor zover dat kan, maar vaak zijn de redenen vrij vergelijkbaar met elkaar. Een bloemlezing: deze modellen werden nieuwe automerken.

Freelander

Om te beginnen met de aanstichter van de lijst. Freelander was een model van Land Rover wat dus nu een merk wordt. Het Britse offroadermerk heeft zichzelf sowieso opgesplitst in meerdere divisies, daarover aan het einde van dit artikel meer. In ieder geval werd de naam Freelander onnodig bij de voortekenen van die splitsing, want Land Rover schaarde al hun modellen onder drie verschillende modeltypes met een toevoeging erbij. Zo had je de Range Rover en de Range Rover Sport, maar ook de Discovery kreeg een babymodel als Discovery Sport. Dat werd eigenlijk precies wat een Freelander 3 had kunnen worden, dus werd die naam niet meer gebruikt.

Nu brengt Land Rover de naam Freelander terug voor een nieuw merk met een Chinese partner. Aangezien dit model los komt te staan van de series/merken Defender, Discovery en Range Rover. Of hieruit ook een hele familie ontstaat is niet bekend.

Cupra

Het kan verschillende redenen hebben waarom een merk afgesplitst wordt. Soms kan het heel simpel zijn: een merk heeft bedoeld dan wel onbedoeld vaak een imago. Een nieuw merk heeft zo zijn eigen uitdagingen, maar je zet wel weer even je imago op nul. Daar lijkt het in ieder geval op bij SEAT. Cupra was eigenlijk geen losstaand model, maar het sportlabel van het Spaanse merk (de naam betekent letterlijk Cup Racing). SEAT heeft natuurlijk binnen VAG altijd een wat vreemde positie gehad, want het is op meerdere manieren een directe concurrent van Skoda.

Het oprichten van Cupra voelt dus een beetje onnodig als je beseft dat een grondige heruitvinding van SEAT ook had gekund. Het is zelfs ietwat riskant als je kijkt naar het ietwat optimistisch spannende logo en de koperen kleur als huisstijl, die zijn wat spannender dan wat SEAT neerzet. Toch blijkt het te werken en boekt Cupra prima successen, terwijl SEAT langzaam dood bloedt. De eerste eigen Cupra was de Formentor, maar het merk zette ook opgepepte Leons en Ateca's neer als speerpunten.

DS Automobiles

Voor Citroën is het veranderen van DS van model naar merk ietwat tweeledig. Het gebruiken van de naam DS, bekend van de sedan uit 1955, was bijzonder anno 2010. Van een DS5 kan je nog zeggen dat het een net zo merkwaardige grote middenklasser is, maar de DS3 voelde toch meer als een soort C2 met een guitige dakkleur. Dat was dan ook min of meer de strategie. De C3, C4 en C5 waren gewoon de Citroëns die je verwachtte in hun segment, de DS3, DS4 en DS5 probeerden een klein beetje extra jeu te bieden. Dat werkte. Misschien wel een beetje te goed, want met name de DS3 bleek een hit te zijn in zijn segment.

Door lekker excentriek te zijn scoren, het klinkt als de lijfspreuk voor Citroën. Toch besloot het merk de DS-serie af te splitsen in het merk DS Automobiles. Nu er binnen Stellantis een duidelijke hiërarchie is, is de stap wellicht te begrijpen. Citroën moest en moet toch een beetje een budgetknaller zijn. Als je echt die luxe kant op wil met DS, moet het toch een beetje losweken van Citroën. De eerste eigen DS genaamd DS 7 bewees dat door een fraai aangeklede inslag te zijn op het platform waar je ook de Peugeot 3008, Opel Grandland en Citroën C5 Aircross op vindt. DS weet nog niet gigantisch door te breken, ondanks een best fraaie designtaal. Dat het inmiddels hele andere koek is dan Citroën, dat is wel duidelijk.

Genesis

Een tijdje geleden namen we de hele historie van Genesis al eens door, want het merk staat weer helemaal in de schijnwerpers dankzij de introductie in Nederland. De samenvatting is dat Genesis werd bedacht als een manier om Koreaanse auto's luxueus te maken. Voor de thuismarkt werkte dat namelijk perfect. Initieel was er een Hyundai Genesis sedan en een Genesis Coupé, waarbij plaatselijk al andere logo's gebruikt werden om een extra hoogwaardig karakter te vormen.

Dat leverde op dat Genesis in 2015 een eigen merk werd, om deze afstand verder te vergroten. Het zorgt ervoor dat Hyundai en Kia zich echt kunnen storten op de massa, terwijl Genesis de hogere segmenten opzoekt. Ook werkt het om veel aandacht te schenken aan design, want de sedans en SUV's van het merk zien er fraai en statig uit. In sommige markten rammelt Genesis echt aan de poort van de gevestigde luxueuze orde.

Jetta

Hoe noem je een Volkswagen Golf als sedan? Je kan denken aan een Vento of Bora, maar de kans is het grootst dat je denkt aan Jetta. Ook al stopte dat model ermee na de zesde generatie Golf bij ons, in de VS en China kreeg men er geen genoeg van. In China is Volkswagen echter een merk met een flinke reputatie en dus was de Jetta een beetje te veel... instapmodel vergeleken met andere sedans als de Lamando, Lavida en Sagitar. Past daar dan nog een Jetta bij?

Ja, maar Volkswagen-FAW vond het een goed idee om die modellen te scharen onder de merknaam Jetta. Dat betrof niet enkel een Volkswagen Jetta met een ander logo, ook een kleine SUV gebaseerd op de SEAT Ateca die plaatselijk niet verkocht wordt. Inmiddels is er een kleine Jetta (VA3) op basis van de SEAT Toledo, een 'grote' Jetta VA7 op basis van de Sagitar (dus één maatje groter) en een paar SUV's, die Ateca maar ook een zevenzits broer van de Tiguan Allspace.

MINI

Als we het hebben over rebadges, is de originele Mini misschien wel koning te rijk. Het briljante piepkleine autootje bedacht door Alec Issigonis was zo populair, dat het ding 41 jaar in productie is geweest. Grappig genoeg was de 'opvolger' genaamd Metro uit 1980 eerder uit productie dan de originele Mini. Het ding is in productie geweest als Austin, Rover, Morris, Leyland, Riley, Wolseley en zelfs Innocenti, waarvan in de meeste gevallen onder dus die naam Mini. Dat is dus officieel wel altijd de modelnaam geweest, niet de merknaam.

Dat veranderde toen BMW de tent overnam. Die beoogden al vrij snel dat de meeste Leyland-merken niet nuttig waren, maar Mini kon een perfecte junior voor BMW worden. De New MINI (officieel met hoofdletters geschreven) werd een kleine hatchback die modern moest worden, maar wel veel knipogen gaf naar zijn voorvader. Nu dus onder de merknaam MINI en net als zijn voorganger waren benamingen als Cooper dus officieel een versienaam, niet de modelnaam. De MINI stond officieel altijd bekend als 3 door of Hatch.

Polestar

Bij Polestar is het verhaal vergelijkbaar met Cupra. Het was officieel geen modelnaam, maar de naam die Volvo gaf aan hun snelle auto's en hun racedivisie. Auto's als de Volvo S60 en V60 Polestar zorgden voor een vleugje race op de straatauto's. Sinds Geely was er een reeks auto's onder de noemer 'Polestar Engineered', waar er ietsje meer vermogen uit de motor wordt getrokken en het chassis is herzien met bijvoorbeeld dank aan Öhlins-dempers.

Daarna werd duidelijk dat ook Geely naast Volvo een merk wilde hebben met een iets modernere insteek, om even weer op nul te beginnen. Polestar begon met een 600 pk sterke hybride-coupé, een productieversie van een Volvo-concept. De Polestar 2 was eveneens een Volvo-concept, maar wel de allereerste EV van het merk en een belangrijke Tesla Model 3-rivaal. Inmiddels is Polestar een welbekende Geely-dochter waar het doel steeds meer wordt om los te weken van Volvo.

RAM

Stellantis en veel merken hebben, een bijzondere match. Al komt de splitsing tussen Dodge en RAM uit de FCA-tijd. RAM is al jaren de naam voor de trucks van Dodge, wat natuurlijk belangrijk is voor het merk in de VS. Net na 2010 werd het duidelijk dat de RAM-trucks een hele andere tak van sport werden dan de andere Dodges, het begon min of meer zijn eigen leven te lijden. Het zorgt ervoor dat je als merk eigenlijk qua imago wat meer op die straatauto's wil focussen, maar ook niet je topverkoper wil verliezen.

Vandaar dat RAM een eigen merk werd. Grappig genoeg heeft RAM vrij lang gewerkt met maar één model, alle variaties van de welbekende truck. Ja, een 3500 is groter dan een 1500, maar de essentie is hetzelfde. RAM werd het merk voor bedrijfswagens van FCA, waardoor ook bijvoorbeeld busjes van Fiat onder RAM geschaard kunnen worden. Datzelfde gebeurde recent weer, maar RAM bouwt ook nog steeds pickups in alle soorten en maten.

Range Rover (en Discovery/Defender)

We zouden het nog even hebben over Land Rover. Lange tijd was dé Land Rover wat we nu kennen als Defender, maar daar kwamen natuurlijk mettertijd allerlei modellen bij. De bekendste is natuurlijk de Range Rover, een model van Land Rover wat eigenlijk al snel zijn eigen leven ging leiden. Dat leverde op dat modellen als de Discovery en Freelander apart werden, maar bijvoorbeeld de Range Rover vanaf de jaren '00 werd bijgestaan door de Sport en later Evoque. De Velar maakt die familie nu af. Vanaf toen werd ook de Freelander afgelost door een kleinere Discovery genaamd Discovery Sport. Zo begon elke Land Rover-divisie een heel eigen karakter te krijgen: Defender als de 'oer-Land Rover', Discovery als de praktische allemansvriend en Range Rover als de sportieve dan wel überluxueuze inslag, met modellen als de Autobiography en de Sport SVR.

Dat levert op dat Land Rover nu eigenlijk niet meer bestaat. Als je naar de website van Land Rover surft, krijg je de keuze uit de drie 'divisies' die nu aparte merken zijn geworden. Defender, Discovery en Range Rover. Nog steeds met diezelfde verdeling, maar met vrijwel nergens meer de nadruk op het merk Land Rover. Nou was het altijd al zo dat bij elk van deze series de merknaam prominenter op de voorkant stond dan het logo'tje, maar het kleine asymmetrische logo in de grille is nu vrijwel je enige reminder dat de drie merken onder Land Rover vallen. Met Freelander komt hier dus een vierde merk bij, al is het de vraag of dat ook voor ons gaat gelden.

BONUS: Corvette

Wat definieert een merk? Als een auto echt zijn eigen ding is, zie je genoeg hints dat het iets aparts betreft. Het niet zo prominent in beeld brengen van het moederbedrijf, bijvoorbeeld. Dat maakt Corvette een wat apart verhaal, vandaar dat we hem als bonus behandelen. Officieel spreekt men namelijk nog steeds van de Chevrolet Corvette en zo is 'ie ook te vinden op websites en databases. Toch wordt elke Corvette vrijwel nergens uitgerust met enkel de Chevrolet-vlinderstrik als logo. Een Corvette heeft een eigen logo op de voor- en achterkant, met twee vlaggen zoals die in de racerij worden gebruikt, met links een finishvlag. Een bijzondere verandering in het logo in 1982 zorgde ervoor dat de vlag rechts vanaf toen wel de Chevrolet-vlinderstrik bevatte, om toch de afkomst een beetje erbij te betrekken. Sindsdien is het Chevrolet-logo wel te vinden op een Corvette, maar dan wel in het eigen Corvette-logo.