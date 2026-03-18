Autonoom expert crasht zelf met zelfrijdende Tesla

Full Self-Driving klinkt natuurlijk als de ultieme luxe: lekker achterover leunen en relaxen, terwijl je Tesla al het zware werk doet. Totdat je dus ineens zelf aan de bak moet, en dan het liefst binnen een halve seconde. Precies dat ondervond een voormalig Uber-topman op pijnlijke wijze toen zijn Tesla besloot dat een betonnen muur een prachtige nieuwe eindbestemming was.

Van vertrouwen naar beton

De crash zelf gebeurde tijdens een rit die bijna op de automatische piloot ging, letterlijk. Een rustige zondagrit, bekende route, FSD ingeschakeld. Alles leek normaal, totdat het systeem plots de controle leek kwijt te raken. Volgens de bestuurder begon het stuur onverwacht te corrigeren en vertraagde de auto abrupt. Hij greep in, zoals Tesla dat voorschrijft, maar dat was te laat. De Model X eindigde in een betonnen muur en kon direct worden afgeschreven. Hij hield er onder andere een hersenschudding aan over, zijn kinderen achterin bleven gelukkig ongedeerd.

Het echte probleem: vertrouwen dat te ver gaat

Wat dit verhaal dus extra pijnlijk maakt, is wie er achter het stuur zat. Geen leek, maar iemand die zelf leiding gaf aan de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s bij Uber. Iemand die dus precies zou moeten weten wanneer en hoe je moet ingrijpen, en tóch ging het mis.

Volgens hem zit het probleem niet in één fout, maar in het hele idee van “supervised autonomy”. Tesla vraagt bestuurders om alert te blijven, terwijl de auto zich meestal gedraagt alsof dat niet nodig is. Dat creëert een gevaarlijke middenweg: het systeem werkt goed genoeg om vertrouwen op te bouwen, maar niet goed genoeg om het volledig over te nemen. En dat is dus precies waar de fout zit. Bestuurders worden langzaam passagiers, totdat ze in een fractie van een seconde weer volledig moeten ingrijpen. En dat is meestal gewoon te laat.

De mens is het vangnet (en krijgt de schuld)

En dan komt het juridische deel, misschien nog wel het meest ongemakkelijke van dit hele verhaal. Want hoe geavanceerd en super het systeem ook klinkt, uiteindelijk blijft de bestuurder verantwoordelijk. Ook hier. De naam op het schadeformulier? Die van de bestuurder, niet die van Tesla.

Volgens de bestuurder en andere critici zit daar precies het probleem. Tesla verzamelt continu data over hoe je rijdt: waar je handen zijn, hoe snel je reageert en waar je kijkt. Die gegevens kunnen na een crash gebruikt worden om aan te tonen dat jij niet goed genoeg hebt opgelet. Tegelijkertijd blijkt het voor bestuurders zelf vaak lastig om diezelfde data volledig in handen te krijgen.

Het resultaat is een wat scheve situatie: als het systeem goed werkt, krijgt Tesla de credits. Gaat het mis, dan ligt de verantwoordelijkheid én de rekening bij de persoon achter het stuur. En dat terwijl diezelfde persoon ondertussen vooral geleerd heeft om het systeem te vertrouwen.