Automerken vertrekken massaal naar Spanje: dit is waarom

Als je denkt aan de autogrootmachten van Europa, aan welk land denk je dan als eerste? Duitsland? Het Verenigd Koninkrijk? Italië? Of misschien toch Frankrijk? Inmiddels moet Spanje ook in dit rijtje komen.

Spanje heeft naast Seat en Cupra weinig grote automerken. Zegt Ebro je bijvoorbeeld iets? Of Hispano-Suiza? Toch speelt Spanje tegenwoordig een belangrijke rol in de Europese auto-industrie. Het is een prettige uitvalsbasis voor automerken om @Wouter en andere journalisten te ontvangen, maar nog belangrijker: het produceren van auto’s.

Spanje is bijna Europees Kampioen auto’s maken

Je hebt hier waarschijnlijk wel eens wat voorbij zien komen over de productie in Zaragoza of een Cupra-fabriek in de buurt van Barcelona. Maar inmiddels is Spanje uitgegroeid tot een serieuze speler. Duitsland wint nog altijd het EK auto’s bouwen met ruim vier miljoen auto’s per jaar, maar Spanje staat op een respectabele tweede plaats met 2,4 miljoen geproduceerde auto’s.

Wie bouwen al die auto’s dan? Nou, best wel wat verschillende merken. Voor een deel is de grote productie te danken aan de komst van Stellantis en de Volkswagen Group in Spanje. Zij hebben ieder verschillende merken die allemaal auto’s bouwen. En dat zijn er niet weinig. VW wil de ID. Polo en equivalenten gaan bouwen in de oude Seat-fabriek in Martorell. Daarnaast heeft Stellantis samen met CATL 4,1 miljard euro geïnvesteerd in een EV-fabriek in het land. Naast dit productiegeweld hebben ook Ford, Renault, Mercedes én het Chinese Chery fabrieken in het land.

Waarom worden er zoveel auto’s in Spanje gebouwd?

Wat maakt Spanje toch zo interessant voor deze merken? Vinden de topmannen het fijn om af en toe hun jeugd te herbeleven in Salou of Lloret de Mar? Of is het een goed excuus om ‘s middags een dutje te doen? Misschien wel, maar er zijn nog wel wat sterkere redenen om de productie te verkassen naar Spanje.

Lage kosten

Je verwacht het niet, maar het kostenplaatje speelt hieronder een grote rol, te beginnen met de personeelskosten. De Spaanse arbeiders verdienen volgens de Europese Commissie gemiddeld 29 euro per uur. Dat is niet het laagste in Europa, want kan nog goedkoper: in Hongarije krijgen de werknemers 14,10 euro per uur. Toch zijn de totale productiekosten het laagst in Spanje. Dat komt doordat de bezettingsgraad en efficiëntie hoger zijn in Zuid- dan in Oost-Europa.

Ook de energiekosten zijn een stuk leuker voor de merken. Ex-Stellantis-baas Carlos Tavares zei ooit dat de energiekosten zelfs de helft goedkoper zijn in Spanje dan elders in Europa.

Veel zon en wind

Hoe kan de energie in Spanje zoveel voordeliger zijn? Simpel: het klimaat. In 2024 was hernieuwbare energie goed voor 56 tot 60 procent van de totale Spaanse stroomproductie. In 2025 steeg dit aandeel naar 75 procent uit koolstofarme bronnen (inclusief kernenergie), wat ruim boven het EU-gemiddelde ligt. De stroom uit zon en wind is volgens de Bank van Spanje ook nog eens 40 procent goedkoper dan normaal.

Hier maken de merken ook dankbaar gebruik van. VW heeft bijvoorbeeld een van de grootste zonnedaken in de auto-industrie in Spanje liggen met 53.000 zonnepanelen. De fabrieken van Mercedes en Renault werken zelfs al volledig op groene stroom.

Subsidie!

Alsof bovenstaande voordelen nog niet genoeg zijn, helpt ook de Spaanse regering een handje. Je hebt in Spanje namelijk het PERTE VEC. Voor wie het wil weten, dit is een afkorting voor Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado. Precies ja.

PERTE VEC is het programma waarmee geld in de auto-industrie wordt gepompt om zowel van Spanje een industriële grootmacht te maken, maar ook om de EV-acceptatie te vergroten. Zo is er aan de ene kant al ruim 2 miljard euro geschonken aan bedrijven, maar is hiermee ook flink geïnvesteerd in subsidies voor consumenten die elektrisch gaan rijden.

Bedrijven krijgen natuurlijk niet zomaar een zak met geld als ze in Spanje auto’s gaan bouwen. Zo moeten de grote bedrijven samenwerkingen aangaan met het MKB en moeten de projecten een minimale periode blijven om werkgelegenheid te garanderen. Deze periodes duren meestal drie tot vijf jaar.

EU-belasting omzeilen

Voor twee merken is niet per se Spanje, maar Europa de beste plek om EV’s te gaan produceren: Chery en Leapmotor. Beide merken zijn Chinees en dat is juist de reden voor hun fabricage in Europa. Door auto’s te produceren in Europa komen de merken onder de EU-importtarieven uit.

Samenvattend hebben de eerdergenoemde merken en concerns genoeg financiële redenen om de autoproductie in Spanje te laten plaatsvinden.