Zo duur is het halen van je autorijbewijs in 2026

Zolang je voor je achttiende niet rookt (of tegenwoordig niet rookt, vapet, snuift of drinkt) is het autorijbewijs voor een deel van de pubers helemaal gratis. Diens ouders draaien dan voor de kosten op. Het CBR heeft uitgerekend hoeveel de gemiddelde leerling kwijt is voor het halen van het B-rijbewijs.

Kosten rijlessen

Voor je op gaat, moeten er natuurlijk eerst lessen worden gevolgd. 80 procent van de kandidaten betaalt tussen de 50 euro en 72 euro voor een uur les. Zodra de psuedo-eindheffing ingaat is dit een stuk duurder, maar dat is een ander verhaal. De leerlingen hebben tegenwoordig gemiddeld 41 lesuren nodig, wat dus neerkomt op 2.528 euro voor het lestraject.

Examenkosten

Het CBR houdt rekening met het gemiddelde aantal keren dat de leerlingen opgaan voor ze de praktijk- en theorietoets hebben gehaald. Voor het praktijkexamen is dit twee keer, voor de theorie 2,5. Per praktijkexamen betaal je gemiddeld in totaal 505 euro en voor het theoretische deel 120 euro.

Totale kosten autorijbewijs

Vervolgens moet je ook nog wat bijkomende kosten regelen voor bijvoorbeeld een pasfoto, een gezondheidsverklaring, maar ook de tussentijdse toets. Alles bij elkaar opgeteld komt het CBR op een bedrag van 3.320 euro. Daarmee is het halen van je B-rijbewijs ten opzichte van 2025 precies 49 euro duurder geworden terwijl leerlingen toen 42,5 lesuren nodig hadden.

Let op: dit is slechts een indicatie van het CBR. Zeker nu de brandstofprijzen zo hoog zijn, kun je zomaar wat meer kwijt zijn aan lesgeld. Daarnaast zijn er prijsverschillen per regio. Ook het type rijles (automaat of handbak, elektrisch of niet) en de duur van een rijles hebben invloed op het kostenplaatje. Het CBR adviseert naast de prijsstellingen ook goed te kijken naar de slagingspercentages van rijscholen bij het maken van een keuze en daarvoor gebruik te maken van de rijschoolzoeker.

