In Nederland is het niet meer leuk om een dikke bak te rijden

Opa gaat zeuren en je mag in de comments vertellen of je het met me eens bent of niet. Sterker nog, gooi er maar een paar argumenten tegenaan om me ongelijk te geven. Misschien luister ik wel.

Autoblog-lezers die de site keurig volgen (heel goed) weten dat mijn BMW M2 Competition in januari het nest heeft verlaten. Iemand wilde de auto overnemen en ik dacht: waarom ook niet. Inmiddels zitten we dik in juli en heb ik nog steeds geen andere auto gekocht. Huh.

Ja, gek ik weet het. De afgelopen maanden heb ik vooral mijn hobby reizen de prioriteit gegeven. En eerlijk gezegd heb ik nog steeds niet het gevoel dat ik überhaupt een fraaie vervanger WIL kopen. Dat heeft te maken met het autoklimaat in Nederland. Let’s face it. De benzine is gestegen, premies voor autoverzekeringen zijn er niet goedkoper op geworden, een monteur rekent een deftig uurloon, onderdelen zijn duurder en dan de auto’s zelf. Kortom, onze hobby is duurder dan ooit.

Daar komt bovenop dat ik een beetje een snob ben. Een vervanger van de M2 Competition vinden is niet zo makkelijk. Ik loop dan tegen het bovenstaande aan. Eerlijk gezegd vind ik het niet meer waard om een auto te kopen die 1 op slurp rijdt, waar je vervolgens gemakkelijk 150 euro aan Euro98 in tjakt en het eind van de week heeft ‘ie weer dorst. Met alle bijkomende kosten uit bovenstaande alinea van dien. Geen kwestie van kunnen, maar van willen. Principedingetje.

Ik vind autorijden in Nederland een dure grap geworden. Dusdanig duur dat ik er minder lol in heb om een deftige bak te rijden. Daarom is er nog altijd een lege plek in de Autoblog Garage. Ik ben recent teruggekeerd van een roadtrip in de Pacific North West van de Verenigde Staten. Zo’n 5.500 kilometer gekacheld en ik was uiteindelijk omgerekend ongeveer 450 euro aan brandstofkosten kwijt. Ik geef veel liever m'n centen uit aan zo’n machtige reis, inclusief een leuke huurauto, dan aan een sportauto hier. Dat ik woon in een omgeving, omringd door trajectcontroles, helpt ook niet mee.

Wonende in Duitsland, België, de Alpen of Amerika had ik hoogstwaarschijnlijk een heel ander relaas geschreven. In veel andere landen is autorijden een stuk voordeliger dan bij ons. Van aanschaf tot running costs. Misschien begin ik een zure vent te worden, is dat het? Gelukkig hebben we collega’s op de redactie die wel leuk spul rijden. Ik blijf nog even doorkachelen in de totaal niet boeiende auto van mijn vrouw, totdat ik een beslissing heb genomen. Hoe denk jij over je favoriete hobby in ons land in 2026?

Foto: Maserati uit de tijd (2023) dat ik het blijkbaar nog wel leuk vond om een dikke bak te kopen en rijden.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover