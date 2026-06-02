Wordt dit de nieuwe flitshoofstad van Nederland?

Sinds gisteren (maandag 1 juni 2026) kun je in Utrecht bordjes tegenkomen met de tekst: ‘Vanaf 10 juli rijd je hier 30 km/u’. Dat kun je inderdaad maar beter doen. De gemeente maakt bekend dat er in de nacht van 9 op 10 juli maar liefst 270 (!) extra straten naar de nieuwe maximumsnelheid van 30 km/u gaan.

Al sinds 2016 gebruikt Utrecht 30 km/u als normsnelheid in woonwijken. Nu gaat het bestuur wat verder. De Gemeente Utrecht past de snelheid aan in straten waar geen apart fietspad ligt. Om geld te besparen voeren ze dit in één keer flitsend snel in. Geen mooie herinrichtingen of logische aanpassingen, maar gewoon even snel borden neerknallen en wat 30-markeringen op het asfalt kalken. O ja, en de witte middenstreep op de weg wordt weggehaald. De gigantische waslijst aan straten die naar 30 km/u gaan, vind je hier .

En het blijft niet bij deze 270 straten. Er staat namelijk al een tweede golf te wachten. Nog eens 80 straten — waar momenteel nog wél een apart fietspad ligt — worden op termijn ook teruggezet naar 30 km/u. Omdat de rijbaan daar eerst smaller moet worden gemaakt of omdat er drempels nodig zijn, gebeurt dit pas bij groot onderhoud. Maar dat het gaat gebeuren, staat vast. Op de échte grote, logische en cruciale aders van het Utrechtse wegennet blijft de maximumsnelheid (voorlopig) op 50 km/u staan. Denk hierbij aan de Einsteindreef, de Beneluxlaan en de Vleutensebaan.

Flexflitsers in de aanslag

Natuurlijk verkoopt de gemeente dit hele feestje onder de noemer van 'verkeersveiligheid' en 'minder geluidshinder'. Reageren gaat sneller en de remweg is korter bij 30 km/u, zo claimen ze en daar kunnen we weinig tegenin brengen. Maar, het komt vast ook niet slecht uit dat Utrecht, net als in Amsterdam, gaat flitsen in de 30 km/u-zones .

We rijden namelijk gemiddeld nog te hard in de slakkenganggebieden waardoor er een flitsproef is opgezet. Er staan bijvoorbeeld al mobiele flitspalen op de Wittevrouwensingel. De palen kunnen je al bij een snelheid van 37 km/u te grazen nemen (de correctie onder 100 km/u is 3 km/u en de bekeurondergrens is 4 km/u te hard). Vanaf 10 juli wordt het dus extra goed op de snelheidsmeter letten in Utrecht, of volg het eeuwenoude Autoblog-advies op: Blijf weg uit Utrecht!

Foto: Gemeente Utrecht