Autorijden wordt flink DUURDER in 2027. Ook jij gaat meer betalen.

De overheid heeft weer flink aan alle belastingen gesleuteld. In en rond de miljoenennota 2027 zijn er diverse belastingen verhoogd. Als je niet boos wilt worden, dan zou ik nu niet verder lezen.

Je kunt het niet laten he, je wilt het weten. We gaan de volgende belastingen achtereenvolgens behandelen, wat al deze posten gaan per 1 januari 2027 omhoog:

Accijns op brandstof BTW over MRB in de lease. MRB voor bestelauto’s. BPM bij aanschaf nieuwe auto. BPM elektrische auto. Pefa – pseudo eindheffing. Bijtelling elektrische auto’s stijgt. Verkeersboetes

Brandstofaccijnzen

De lieve meiden en jongens uit Den Haag proberen het nog te verbloemen, maar onder de streep stijgt de brandstofaccijns per 1 januari 2027. Het gegoochel met cijfers is overigens tekenend: eigenlijk zou de accijns nog harder stijgen, maar de accijnskorting stijgt ook. Of je maar wel even blij wilt zijn, in de file wilt aansluiten en weer extra wil betalen aan de pomp.

Er komt weer 0,6 cent aan accijns bij. Totaal per liter betaal je nu € 0,8508 aan accijns en daarbovenop komt nog 21% BTW. Meer dan helft van de kosten van een liter benzine bestaat inmiddels uit belastingen.

BTW over MRB

Sorry voor de afkortingen, maar jullie kennen ze wel he. Vanaf 1 januari moeten leasemaatschappijen BTW gaan rekenen over de MRB die ze in een leaseprijs verwerken. Voor een beetje auto moet zo’n 80-100 euro per maand aan motorrijtuigenbelasting (MRB) worden afgedragen. De BTW bedraagt 21%, dus leaseauto’s worden zo’n 20 euro per maand duurder.

Zakelijke klanten (die hun klanten ook BTW rekenen) kunnen de afgedragen BTW nog verrekenen. Particulieren zijn gewoon weer het bokje. Leuk he, deze regering. Ze hebben echt het beste met voor je.

MRB voor bestelauto’s en vrachtwagens gaat weer omhoog

Tussen 1 juli en 31 december 2026 is het MRB-tarief op bestelauto's van ondernemers met 50 procent verlaagd. Bij de wegenbelasting op vrachtwagens wordt het nog mooier voor ondernemers: daar is de MRB nul. Beide maatregelen zijn er als antwoord op de hoge dieselprijzen.

Je raadt het al: vanaf 1 januari 2027 stopt de maatregelen en wordt het leven voor ondernemers duurder. Gelukkig rekenen ze dat nooit door aan klanten, dus daar merken wij niets van.

BPM bij aanschaf nieuwe auto

In Nederland betaal je niet alleen BTW als je een auto aanschaft, maar er is ook een op CO2-uitstoot gebaseerde belasting die BPM heet. Bij onzuinige auto’s kan dat nogal aantikken, op een BMW M3 zit bijvoorbeeld meer dan 50.000 euro aan BPM. Ouch.

Per 1 januari 2027 worden de zogenaamde CO2-schijven strenger. De schijfgrenzen van de BPM dalen in 2027 met 1,46%. Het argument van de overheid is dat nieuwe auto’s steeds zuiniger worden en ze zo graag de belastingopbrengst op peil houden. Ze vergeten daarbij even dat door allerlei veiligheids- en milieueisen auto’s helemaal niet zo snel meer zuiniger worden.

Ook de tarieven per gram CO₂ stijgen in 2027 met 1,48%. Twee keer KASSA voor de overheid dus, want autorijden was in Nederland al niet duur genoeg.

BPM elektrische auto’s gaat ook omhoog

Je dacht nog slim te zijn door een elektrische auto aan te schaffen he, maar ook daar mag je extra voor betalen. De BPM stijg met 1,48%, dus er komt een kleine tien euro bij. Alle kleine beetjes helpen in Den Haag, ze zullen er mooie dingen mee gaan doen.

Pefa – pseudo eindheffing

Dure termen om te verhullen dat het weer een ordinaire belastingmaatregel is. Alle zakelijke auto’s met een verbrandingsmotor krijgen een extra heffing van 12 procent over de nieuwwaarde van de auto. Die moet je ieder jaar aftikken, dus dat loopt nogal op.

In 4 jaar tijd betaal je dankzij de pseudo eindheffing bijna de helft van de nieuwwaarde aan extra belasting. Om het nog concreter te maken: voor een auto van 50.000 euro betaal je ieder jaar 6.000 euro extra belasting. Tijdens een 5-jarig leasecontract betaal je 30.000 euro extra aan Den Haag.

Voor een elektrische auto geldt de pseudo eindheffing (nog) niet, de overheid wil je graag elektrisch laten rijden. Maar ook voor de elektrische auto gaan de belastingen omhoog. Je verzint het niet he.

Bijtelling elektrische auto’s gaat omhoog.

Er zit nog een heel klein beetje korting op de bijtelling van elektrische auto’s. Als je ook privé rijdt in een zakelijke auto, moet je een percentage van de cataloguswaarde bij je inkomen optellen.

Per 1 januari 2027 stijgt de bijtelling voor nieuw geregistreerde, elektrische auto's van 18% naar 20% over de eerste €30.000 van de cataloguswaarde. Daarmee wordt de bijtelling van een elektrische auto 600 euro per jaar hoger, wat de berijder netto onder de streep zo’n 300 euro kost.

Verkeersboetes

Moet je je maar aan de wet houden he! Dat is soms door het woud van verkeersborden (en diverse regels) nog niet heel zo makkelijk, maar goed. De verkeersboetes stijgen dus, ondanks dat ze al heel fors zijn. Sommige verkeersboetes zijn in Nederland 10x zo hoog als in Duitsland. Ach ja.

Conclusie: autorijden wordt nog duurder in Nederland

Niet alle verhogingen van belastingen (en boetes) raken iedereen. En niet iedereen heeft last van alle verhogingen. Het is echter inmiddels wel zo dat over de hele linie autorijden duurder wordt. Het wordt tijd voor een Partij voor de Automobilist, de afkorting is al te gebruiken….

Foto: Porsche 911 tankt op Autoblog Spots