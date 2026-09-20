Autosalon van Parijs 2026: dit zijn de primeurs
Mondial de l’Auto, in Nederland beter bekend als de Autosalon van Parijs, staat weer voor de deur. Dit was altijd een van de belangrijkste autobeurzen, maar de laatste jaren was de Autosalon van Parijs nog maar een schim van wat het geweest is. Toch lijkt de beurs dit jaar weer aan relevantie te winnen. In dit artikel zetten we de primeurs op een rij.
Eerst even de praktische informatie, mocht je zelf een bezoekje willen wagen aan de beurs. Parijs is ten slotte niet zo ver. Mocht je toch niet in de gelegenheid zijn om te gaan: niet getreurd, Autoblog zal natuurlijk uitgebreid verslag doen vanaf de beursvloer.
Waar? Paris Expo, Porte de Versailles
Wanneer? Persdag: maandag 12 oktober, publieksdagen: dinsdag 13 t/m zondag 18 oktober
Wat kost het? € 20 op weekdagen, € 22 in het weekend
De primeurs
Hieronder de primeurs op een rij, voor zover die op dit moment bekend zijn. De dikgedrukte modelnamen zijn de keiharde wereldprimeurs.
Alfa Romeo
Alfa Romeo concept car (iets sportiefs)
Audi
Citroën
Citroën concept car (waarschijnlijk geïnspireerd op de 2CV)
DS
DS N°7
Fiat
Fiat Grizzly & Grizzly Fastback
Fiat Multiplina Concept
Kia
Lancia
Leapmotor
Leapmotor D19
Lynk & Co
Opel
Opel Astra GSE Line
Opel concept car
Smart
Volkswagen
Volkswagen ID. Tiguan (?)
Volkswagen Mission Efficiency (?)
Zeekr
Let op: deze lijst is nog niet volledig. Er zijn nog meer merken aanwezig, zoals Ford, Renault, Toyota en Volvo, maar we weten niet wat zij nog voor verrassingen in petto hebben. Zodra er meer aankondigingen binnenkomen, voegen we die toe aan het lijstje!
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