Autosalon van Parijs 2026: dit zijn de primeurs

Mondial de l’Auto, in Nederland beter bekend als de Autosalon van Parijs, staat weer voor de deur. Dit was altijd een van de belangrijkste autobeurzen, maar de laatste jaren was de Autosalon van Parijs nog maar een schim van wat het geweest is. Toch lijkt de beurs dit jaar weer aan relevantie te winnen. In dit artikel zetten we de primeurs op een rij.

Eerst even de praktische informatie, mocht je zelf een bezoekje willen wagen aan de beurs. Parijs is ten slotte niet zo ver. Mocht je toch niet in de gelegenheid zijn om te gaan: niet getreurd, Autoblog zal natuurlijk uitgebreid verslag doen vanaf de beursvloer.

Waar? Paris Expo, Porte de Versailles

Wanneer? Persdag: maandag 12 oktober, publieksdagen: dinsdag 13 t/m zondag 18 oktober

Wat kost het? € 20 op weekdagen, € 22 in het weekend

De primeurs

Hieronder de primeurs op een rij, voor zover die op dit moment bekend zijn. De dikgedrukte modelnamen zijn de keiharde wereldprimeurs.

Alfa Romeo

Alfa Romeo concept car (iets sportiefs)

Audi

Audi A2 e-tron

Citroën

Citroën concept car (waarschijnlijk geïnspireerd op de 2CV)

DS

DS N°7

Fiat

Fiat Grizzly & Grizzly Fastback

Fiat Multiplina Concept

Kia

Kia Seltos

Lancia

Lancia Gamma

Leapmotor

Leapmotor B03

Leapmotor D19

Lynk & Co

Lynk & Co 07 GT

Opel

Opel Astra GSE Line

Opel Corsa GSE

Opel concept car

Smart

Smart #2

Volkswagen

Volkswagen ID. Tiguan (?)

Volkswagen ID.3 Neo GTI (?)

Volkswagen Mission Efficiency (?)

Zeekr

Zeekr 9X

Let op: deze lijst is nog niet volledig. Er zijn nog meer merken aanwezig, zoals Ford, Renault, Toyota en Volvo, maar we weten niet wat zij nog voor verrassingen in petto hebben. Zodra er meer aankondigingen binnenkomen, voegen we die toe aan het lijstje!

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