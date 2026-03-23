Nieuw record: zo duur is autoschade laten repareren tegenwoordig

Het zijn donkere dagen voor de eigenaren van benzineauto’s. De hoogste brandstofprijzen ooit willen maar niet zakken en er is weinig reden om aan te nemen dat die kosten binnenkort gaan dalen. Mocht je toch op pad gaan, dan kun je maar beter erg voorzichtig rijden.

Schade aan je auto laten repareren is namelijk eveneens super duur. Volgens CarGarantie waren de kosten voor autoreparaties zelfs nog nooit zo duur als nu. Het bedrijf deed onderzoek naar de reparatiekosten in Europa van afgelopen jaar. Waar we in 2024 nog gemiddeld 718 euro kwijt waren aan een schadeherstelopdracht is dat bedrag in 2025 gestegen naar 764 euro.

Niet alleen door inflatie

Je bent bij dit soort onderwerpen geneigd snel te concluderen dat het wel weer door die inflatie zal komen. Dat is in dit geval niet het hele verhaal volgens CarGarantie. Naast de kwakkelende economie helpen ook nieuwe ingewikkelde technieken niet mee. De sensoren, radars en ander elektronisch geneuzel vragen om meer denkwerk, en dus tijd, en dus geld voor de autobezitter.

Zwakste schakel van nieuwe auto’s is ook de duurste

Dubbel pech: de complexe systemen gaan nog weleens stuk. Het elektrische systeem van nieuwe en gebruikte auto’s levert de meeste reparaties op. Bij nieuwe voertuigen volgt de comfortelektronica, wat je vroeger ook in mindere mate had. Tweedehandsjes hebben vaker last van problemen met het brandstofsysteem. Hieronder valt ook al het euvel met de turbo.

Verschil nieuw en tweedehands

En zo zijn er nog wat verschillen te noemen tussen nieuwe en gebruikte auto’s. Bij gebruikte voertuigen is de motor in 2025 de kostbaarste component. De hoofdingrediënt van de aandrijflijn vertegenwoordigt 24,2 procent van de waarde. Het brandstofsysteem inclusief turbolader volgt met 17,2 procent en daarna het elektrische systeem met 13,6 procent.

Bij nieuwe auto’s is sinds vorig jaar niet meer de motor, maar het elektrische deel van de auto het meest waardevol met 19,3 procent tegenover 16,9 procent voor de motor. Drie keer balen dat dit deel het vaakst er de brui aan geeft.

Ik ben dan toch benieuwd: wat is jouw duurste reparatie ooit geweest? Onze machielvdd had een tijdje terug al een grote som onderaan het reparatierapport van zijn Jaguar F-Type . Ga jij daar overheen?

Via Automotive Online