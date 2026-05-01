Autoverkoop in Nederland kakt in: bijna 10 procent minder verkoop

De eerste vier maanden van 2026 zijn geen goede maanden geweest voor de nieuwverkoop van auto’s in Nederland. Er zijn tussen 1 januari en 30 april 106.611 nieuwe auto’s geregistreerd. Vorig jaar waren dat er in dezelfde periode nog 118.375 wat 9,9 procent meer is.

Waar zit de daling vooral? Bij de benzineauto. Er vliegen nu nog maandelijks net geen 2.000 nieuwe benzineauto’s de showroom uit. Dat waren er vorig jaar in april nog bijna 4.000! De overige brandstoffen zijn ongeveer gelijk of zien zelfs een verkoopstijging.

Skoda vs Kia

De strijd in Nederland om het bestverkochte merk en het bestverkochte model blijft tussen Tsjechië en Zuid-Korea. Over afgelopen maand mag Kia strijken met de eer van het succesvolste automerk van Nederland. Kia heeft zelfs ruim 10 procent marktaandeel, gevolgd door Toyota (8,2 procent), VW (7,4 procent, met als bestverkochte Volkswagen de Touareg) en dan pas Skoda met een aandeel van 6,5 procent.

Het VAG-zustermerk slaat terug bij de bestverkochte modellen. Er zijn van de Elroq maar liefst 686 stuks op kenteken gezet in april waardoor dit het succesvolste model is. De winnaar van Q1 - de Toyota Aygo X - schuift naar plek 3 achter de Kia Picanto en voor de Hyundai Kona en Kia EV3.

EV’s en hybrides blijven de baas

De geëlektrificeerde auto blijft maar terrein winnen in het Nederlandse landschap van nieuwe auto’s. Samen zijn de aandrijftypes goed voor 90 procent (!) van het marktaandeel. Van de 9.616 verkochte EV's in april 2026 was de Elroq dus de bestverkochte. Ook de Tesla Model Y doet weer mee in de top vijf van meest geregistreerde EV's terwijl er van de Model 3 maar 109 nieuw werden verkocht.

Meest geregistreerde merken in april 2026

Kia (2.660 registraties, 10,3% marktaandeel)

Toyota (2.114 registraties, 8,2% marktaandeel)

Volkswagen (1.909 registraties, 7,4% marktaandeel)

Skoda (1.663 registraties, 6,5% marktaandeel)

Renault (1.527 registraties, 5,9% marktaandeel)

Meest geregistreerde modellen in april 2026

Skoda Elroq (686 registraties, 2,7% marktaandeel)

Kia Picanto (620 registraties, 2,4% marktaandeel)

Toyota Aygo X (553 registraties, 2,1% marktaandeel)

Hyundai Kona (519 registraties, 2% marktaandeel)

Kia EV3 (517 registraties, 2% marktaandeel)

Meest geregistreerde EV-modellen in april 2026

Skoda Elroq (686 registraties, 7,1% marktaandeel)

Kia EV3 (517 registraties, 5,4% marktaandeel)

Toyota C-HR+ (389 registraties, 4% marktaandeel)

Tesla Model Y (358 registraties, 3,7% marktaandeel)

Volvo EX40 (358 registraties, 3,7% marktaandeel)

Kia EV5 (329 registraties, 3,4% marktaandeel)

Verhouding brandstofsoort in april 2026