Autoverkoopcijfers oktober 2026: populairste model is niet van Kia of Volkswagen

Oktober was een rustige maand voor de Nederlandse autoverkopers. De totale verkoop zakte wat in en dat lag niet aan de EV-verkopen.

Volgens de nieuwste cijfers van RDC, geanalyseerd door RAI Vereniging en BOVAG, werden er in oktober 2026 in totaal 33.061 nieuwe personenauto’s geregistreerd. Dat is een daling van 3,5 procent ten opzichte van oktober vorig jaar (toen 34.244 stuks). Kijken we naar het hele jaar tot nu toe (januari t/m oktober), dan staat de teller op 297.051 auto’s — een min van 2,3 procent vergeleken met 2025.

EV en hybride aan de macht

Kijk je naar de brandstofverdeling dan blijft de EV verbazen. De elektrische auto pakte in oktober een aandeel van 55,2 procent (18.243 registraties). Kijken we naar heel 2026, dan is 42,8 procent van alle nieuw verkochte auto's volledig elektrisch. De hybride auto volgt daarna met 38,5 procent. De geëlektrificeerde auto bezet dus meer dan 80 procent van de markt. Daar moet wel bij gezegd worden dat een mild-hybride met minimale elektrohulp ook al onder de hybrides valt.

Marktaandeel naar brandstofsoort in oktober 2026

EV: 18.243 registraties (55,2 procent marktaandeel) Hybride: 12.742 registraties (38,5 procent marktaandeel) Benzine: 1.829 registraties (5,5 procent marktaandeel) Diesel: 157 registraties (0,5 procent marktaandeel) LPG: 88 registraties (0,3 procent marktaandeel)

Populairste merken en modellen van Nederland

Binnen de merkenranglijst blijft Kia de absolute nummer één van Nederland met 3.087 registraties (9,3 procent marktaandeel). Volkswagen volgt op de voet (2.931 stuks) dat ondanks de dramatische wereldwijde cijfers in Nederland behoorlijk wat auto’s wegzet. Skoda, Renault en Toyota vervolledigen de top vijf en zitten dicht bij elkaar.

Bestverkochte merken oktober 2026

Kia (3.087 registraties, 9,3 procent marktaandeel) Volkswagen (2.931 registraties, 8,9 procent marktaandeel) Skoda (2.261 registraties, 6,8 procent marktaandeel) Renault (2.171 registraties, 6,6 procent marktaandeel) Toyota (2.076 registraties, 6,3 procent marktaandeel)

Skoda, dat het dit jaar wereldwijd goed doet, heeft in Nederland één absolute verkooptopper: de Elroq. De crossover stormt met 931 registraties naar de eerste plaats van de algehele verkooplijst. Daarmee troeft hij gevestigde Kia-orde (Picanto en EV2) af. Vreemd genoeg vinden we ook de Volkswagen ID.4 is de top vijf. Het model is net afgelost door de ID. Tiguan.

Bestverkochte modellen oktober 2026

Škoda Elroq (931 registraties, 2,8 procent marktaandeel) Kia Picanto (717 registraties, 2,2 procent marktaandeel) Kia EV2 (621 registraties, 1,9 procent marktaandeel) Volvo EX30 (615 registraties, 1,9 procent marktaandeel) VW ID.4 (593 registraties, 1,8 procent marktaandeel)

Bestverkochte EV-modellen oktober 2026

Škoda Elroq (931 registraties, 5,1 procent marktaandeel) Kia EV2 (621 registraties, 3,4 procent marktaandeel) Volvo EX30 (615 registraties, 3,4 procent marktaandeel) VW ID.4 (593 registraties, 3,3 procent marktaandeel) Renault 5 (561 registraties, 3,1 procent marktaandeel)

Opvallende uitschieters

Als we wat dieper in de cijfers duiken, vallen een aantal zaken op. Het Vietnamese Vinfast heeft bijvoorbeeld voet op Nederlandse bodem gezet. Het merk had dit jaar nog geen een auto geregistreerd. In oktober zet het uit het niets 465 stuks van de VF6 op Nederlands kenteken.

Als we verder in Azië kijken zien we dat de Chinezen blijven doorstoten. Zo noteerde BYD 674 registraties (hoofdzakelijk de Seal U met 294 stuks), zette Leapmotor 622 auto's weg (met de B10 en T03 als hardlopers) en vond Jaecoo voor 374 auto's een Nederlandse koper.

Ook van het leukere spul kregen we er in oktober 2026 wat auto’s bij. Ferrari beleefde een prima maand met twee exemplaren van de Ferrari 12Cilindri, twee stuks van de 296, één gloednieuw vlaggenschip F80 én een Purosangue. Lamborghini zette in totaal twaalf auto's op kenteken: negen Urussen en drie Temerario's).

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