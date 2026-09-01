Autoverkopen augustus: BMW pakt enorm marktaandeel

De Nederlandse automarkt staat onder druk. Dat is geen verrassing. Ook het feit dat we steeds meer kiezen voor een elektrische auto (al dan niet uit angst voor de stijgende benzineprijzen) komt ook niet als donderslag bij heldere hemel. Wat dat wel doet is explosieve vraag naar BMW's.

Het lijkt erop dat we klaar zijn met het maandelijks melden van negatieve cijfers. Hoewel augustus alles behalve prettig verliep voor autoverkopend Nederland en er een min van 3,8 procent werd genoteerd tegenover dezelfde periode vorig jaar (228.760 versus 237.689) hebben de analisten van de BOVAG en de RAI Vereniging het over een 'stabiel' cijfer.

Elektrisch wint tegenover hybride

Zelfs als we het bovenstaande nemen voor wat het is, valt op dat er onderhuids heel wat aan de hand is. Zoals je waarschijnlijk wel verwacht, steeg het marktaandeel van de volledig elektrische auto enorm naar 48,9 procent. Een toename van net geen 15 procent op jaarbasis. In absolute aantallen betekent dit dat er 12.925 EV's naar nieuwe eigenaren gingen.

Opmerkelijk is daarentegen dat de hybride ineens niet zo heel erg meer in trek is. Blijkbaar begint door te dringen dat het een combinatie van alle nadelen van zowel de elektrische- als de brandstofaandrijflijnen is, in plaats van het tegenovergestelde. Het marktaandeel daalde afgelopen maand naar nog steeds een aanzienlijke 42,9 procent, maar dat is toch nog steeds 6,1 procent minder dan een jaar eerder.

BMW, wat doet u nu?

Maar het meest verrassende in de cijfers is dat uw aller favoriet BMW een verschijning maakt in de top vijf meest verkochte merken van afgelopen maand. We hebben de boeken er even op nageslagen, maar dit gebeurt eigenlijk nooit. Het betekent overigens niet dat BMW doorgaans slecht presteert. In tegendeel zelfs. Als je naar de eerste helft van dit jaar kijkt, pakt het net de vijfde positie van meest geregistreerde merken mee. Blijkbaar doet het Duitse merk ook in Nederland goede zaken met de iX3 Neue Klasse.

Ook een opvaller in de lijst is de Kia EV2 die zijn grotere broertje, de EV3, het vuur aan de schenen lijkt te leggen. Hoewel de cijfers niet eenduidig zijn over hoeveel er nu van beide auto's zijn geregistreerd (zijn het er 565, 562 of 555?), is het wel duidelijk dat de kleine elektrische SUV een populaire auto lijkt te gaan worden.

Meest geregistreerde merken in augustus 2026

Kia (2.835 registraties, 10,7% marktaandeel) Toyota (2.201 registraties, 8,3% marktaandeel) BMW (1.847 registraties, 7,0% marktaandeel) Volkswagen (1.564 registraties, 5,9% marktaandeel) Renault (1.512 registraties, 5,7% marktaandeel)

Meest geregistreerde modellen in augustus 2026

Toyota Aygo X (659 registraties, 2,5% marktaandeel) Hyundai Kona (615 registraties, 2,3% marktaandeel) Škoda Elroq (611 registraties, 2,3% marktaandeel) Kia EV2 (565 registraties, 2,1% marktaandeel)

Gedeelde 4e plaats: Kia EV3 (565 registraties, 2,1% marktaandeel) Kia Picanto (563 registraties, 2,1% marktaandeel)

Meest geregistreerde EV-modellen in augustus 2026

Škoda Elroq (599 registraties, 4,6% marktaandeel) Kia EV3 (562 registraties, 4,3% marktaandeel) Kia EV2 (555 registraties, 4,3% marktaandeel) Tesla Model Y (542 registraties, 4,2% marktaandeel) Tesla Model 3 (478 registraties, 3,7% marktaandeel)

Marktaandeel naar brandstofsoort in augustus 2026

Full EV (12.925 registraties, 48,9% marktaandeel) Hybride (11.339 registraties, 42,9% marktaandeel) Benzine (1.613 registraties, 6,1% marktaandeel) LPG (192 registraties, 0,7% marktaandeel) Diesel (180 registraties, 0,7% marktaandeel)

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