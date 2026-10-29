Wereldberoemde muzikant begint ruzie met autodealer en krijgt spijt

Jamiroquai-frontman Jay Kay is een van de bekendste en meest doorgewinterde supercar-verzamelaars ter wereld. Helaas zitten er soms ook rotte appels tussen zijn collectie. Tenminste, dat vindt hij.

In de garage van Jason Luís Cheetham zoals de muzikant eigenlijk heet, is heel indrukwekkend. Van een gifgroene LaFerrari tot een paarse Diablo SE30 . Hij heeft zelfs genoeg spul om zo nu en dan de collectie te verversen.

Dit keer wilde Kay weer een auto wegdoen en wel om een bijzondere reden. Hij kocht naar eigen zeggen een Ferrari 599 GTB bij een dealer in het noorden van het land. De muzikant schrijft op Instagram: “[de dealer] Kwam aan met een dubieuze historie en bleek rondom onderstelonderhoud nodig te hebben. Teruggestuurd – niet onder de indruk. Het lijkt erop dat er tegenwoordig een hoop dealers zijn die spul verkopen dat niet overeenkomt met wat er op de verpakking staat en er vervolgens de hoofdprijs voor vragen. Wees gewaarschuwd.’’ Jay Kay stuurde de Ferrari daarom retour afzender.

De autodealer reageert en lacht als laatst

Als je als dealer van exclusief spul publiekelijk door een bekendheid met 1,6 miljoen volgers aan de schandpaal wordt genageld, kun je twee dingen doen: diep door het stof gaan, of de confrontatie opzoeken. De handelaar in dit verhaal koos voor optie twee. Hij reageert onder de video als volgt.

“ Een eerlijke bekentenis: we hebben een probleem. Een goed probleem, maar nog steeds een probleem. Dus laten we de feiten uitleggen. @jamiroquaihq denk je echt dat we jou bewust een probleemauto zouden verkopen, wetende dat je 1,6 miljoen volgers hebt en je al eerder bij ons hebt gekocht?’’

Vervolgens strooit de dealer nog wat extra zout in de wonden: “Je bent er ook van op de hoogte dat we binnen 48 uur nadat de auto aan Ferrari werd geretourneerd een aanbetaling hebben geaccepteerd van een klant die £ 225.000 betaalde – wat £ 42.500 meer was dan wat jij hebt betaald.’’ De handige handelaar heeft de 599 dus alweer doorverkocht en er bijna 51.000 euro extra winst op gepakt!

En daar houdt de reactie nog niet op: “Bovendien heeft jouw financiële team een overboeking van £ 72.500 te veel gedaan waar jij niets van afwist, wat door mij direct onder jouw aandacht is gebracht. Er zitten altijd twee kanten aan een verhaal.’’

Of de 599 GTB inderdaad versleten dempers had of dat het simpelweg ging om een miscommunicatie tussen de twee kanten is niet bekend. De wijze les: pleur nooit zomaar je ongenoegen over een auto-aankoop op Instagram. Zeker niet als je zo bekend bent als Jay Kay.

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