B&B Vol Liefde-ster Timothy ruilt Rolls in voor peperdure BMW

Als jij om de haverklap op TV verschijnt kan je natuurlijk niet met een pauper-bak aankomen. Zo ver was Timothy Draaijer van het populaire programma B&B Vol Liefde ook al. De realityster heeft zichzelf daarom even getrakteerd op een nieuwe auto, en die is niet mis.

De Rolls moest plaatsmaken

Timothy heeft bij BMW-dealer Dusseldorp in Apeldoorn de sleutels van zijn nieuwe bolide in ontvangst genomen. Op Instagram deelt hij zijn nieuwe aanwinst samen met de tekst: "kleine jongen, grote auto". Klinkt als een slechte slogan, maar er is niets aan gelogen.

De ondernemer maakt voor zijn shows behoorlijk wat kilometers door Nederland, dus dan wil je er natuurlijk wel een beetje lekker bij zitten. Niet dat zijn vorige auto zo'n straf was. Timothy reed namelijk gewoon in een Rolls-Royce. Tijdens B&B Vol Liefde was hij op Ibiza al vaker te zien met een klassieke Corniche Cabriolet, die hij zichzelf cadeau had gedaan voor zijn veertigste verjaardag.

Een BMW vol liefde

De nieuwe aanwinst is een BMW X5 xDrive50e. Deze hybride SUV komt met de B58 3,0-liter zespitter bezinemotor, gecombineerd met wat elektrohulp. Dat geeft de X5 een vermogen van 489 pk en 700 Nm koppel. Geen X5 M vermogen, maar goed genoeg om jou in 4,8 seconden naar de 100 te brengen en dus op tijd bij een optreden te komen.

En dan de prijs. De BMW X5 xDrive50e had in Nederland een vanafprijs van zo'n 104.000 euro. Met een flinke stapel opties kan dat bedrag oplopen tot rond de 140.000 euro. De exacte configuratie van Timothy's exemplaar is niet bekend, dus of hij daadwerkelijk richting de anderhalve ton is gegaan, blijft nog even gissen.

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