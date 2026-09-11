Formule 1 zoekt naar twaalfde team: 'moet uit China komen', aldus baas

De grote, of eigenlijk fysiek erg kleine, man van de FIA heeft nogal wat plannen voor de Formule 1. Zo werkt hij er aan om een twaalfde team aan de sport toe te voegen, maar met de harde eis dat deze uit China moet komen. En dat maakt zijn missie lastiger dan hij had gehoopt.

President Mohammed Ben Sulayem van de FIA heeft aangegeven dat hij het best ziet zitten om een twaalfde team aan de Formule 1 toe te voegen. Er is wat hem betreft namelijk nog een gapend gat in de line-up: er mist een Chinees team. Een zorgelijke kwestie volgens hem, aangezien er wel in het land geracet wordt.

Na Cadillac komt Geely of BYD?

Hij vergelijkt het met de races in de VS. Die zijn de afgelopen seizoenen als paddestoelen uit de grond geschoten, maar het aantal teams groeide niet mee, tot Cadillac zich aandiende. Haas deed natuurlijk wel mee, maar dat was geen autofabrikant. "We hebben nu drie races in de VS, en we hadden een team, we hebben haas, maar we hadden een autofabrikant nodig", zegt hij. "Ik en de promotor (Formula One Management - FOM) waren het erover eens dat we niet zomaar een team, maar een autofabrikant nodig hebben en die moet uit China komen."

de FIA-president hield zich vervolgens niet in over de plannen. Hij claimde dat er inmiddels meerdere gesprekken zijn geweest met twee geïnteresseerde Chinese concerns. De eerste kan je wel raden, dat is BYD. De partij die al heeft aangegeven dat er flink wat in de F1 moet veranderen voordat het over een eigen team verder wil denken. Het zou overigens niet eens piekeren over een overname van een bestaand team, claimt Ben Sulayem. De andere autobouwer waarmee hij om tafel heeft gezeten is Geely. Al laat hij daar voor de rest weinig over los.

China moet zich aan ons aanpassen

Van BYD weten we dat ze ondermeer eisen stelden om te voorzien in de elektrificatie van de F1-bolides. Het is aannemelijk dat Geely soortgelijke eisen stelde, want de FIA-baas hamert erop dat hij de sport niet gaat aanpassen aan de Chinezen, maar dat zij zich moeten schikken aan wat hij van plan is met de Formule 1.

"De regelgeving zal niet alleen door Chinese fabrikanten worden beïnvloed. Dat kunnen we niet doen. De regelgeving moet blijvend en stabiel zijn", aldus Ben Sulayem. "Ik weet dat de Chinezen vooroplopen op het gebied van elektrificatie, maar is dat de enige manier om onze doelstelling op het gebied van elektrificatie te halen? Wat is ons doel? We streven naar een schoon milieu en schone lucht. Er zijn dus tal van manieren om dat te bereiken. We staan nu open voor waterstof, hybride aandrijving, elektrificatie voor het WRC (World Rally Championship) in de toekomst, en duurzame brandstof."

'Kom maar met een bod'

Op dit moment zou de topman BYD naar huis gestuurd hebben met de opdracht om met een serieus bod te komen waarmee de partij op de grid zou kunnen verschijnen. Of de autobouwer daarmee terugkomt? Daar lijkt het niet op. CEO Stella Li van BYD heeft namelijk al gezegd dat er geen concrete plannen voor een eigen team in de Formule 1 zijn. We vragen ons af of Ben Sulayem daarvan op de hoogte is.

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