Batman-motor uit The Dark Knight kost meer dan een Lamborghini

Er zijn een aantal film-voertuigen die bijna iedereen wel heeft gezien: de Aston Martin van James Bond, de DeLorean uit Back to the Future of de Nissan Skyline R34 van Paul Walker bijvoorbeeld. Maar voor degenen die liever met een zwarte cape verkleed als vleermuis de nacht onveilig maken is er binnenkort wel een hele bijzondere kans. De legendarische motor van Batman, de Batpod, gaat namelijk onder de hamer.

The Batpod, aka The Beast

Voor het geval er toch een aantal lezers zijn die niet bekend zijn met de Dark Knight Trilogy, geen stress. In de eerste film van deze trilogie, Batman Begins, komt Batman in het bezit van de 'Tumbler', een geavanceerd legervoertuig met allerlei verschillende toffe trucjes. In de tweede film heeft Bruce Wayne de Tumbler zo aangepast dat deze in geval van een breakdown deels door kan gaan als motor, aka de Batpod. De bijzondere motor heeft onder meer geweren en kan zijn wielen draaien voor nogal aparte manoeuvres.

De Batpod, ook wel bekend als 'The Beast' is door briljante regisseur Christopher Nolan en productiedesigner Nathan Crowley ontworpen voor de Batman-films. De Batpod is te zien in The Dark Knight uit 2008, waarin Batman de Batpod nodig heeft om de Joker te achtervolgen, en in The Dark Knight Rises uit 2012. Heel handig en subtiel ziet er de motor er inderdaad niet uit, maar who cares.

De Batpod beschikt over een 750cc Honda-motor en gigantische banden van maar liefst 31 inch. Volgens Stephen Lane, CEO van veilinghuis Propstore, was het een behoorlijke technische uitdaging om het ding daadwerkelijk rijdend te krijgen.

Ook voor de acteurs en stuntmannen bleek het bepaald geen comfortabele rit. Lane vertelt dat het lastig was om op de motor te zitten en ermee te rijden. Er waren zelfs enkele incidenten waarbij iemand de controle over de Batpod verloor.

Prijs waar Bruce Wayne van schrikt

Er zijn in totaal zes exemplaren van de motor gebouwd. Het exemplaar dat nu wordt geveild, is best bijzonder: het is namelijk de enige die officieel door Warner Bros. Studios is uitgebracht. Het gaat dus niet om een of andere replica maar echt om the real deal.

De verwachte opbrengst ligt rond de 1,1 miljoen euro, en dat is een flinke smak geld voor een motor met een Honda-blok, maar je koopt natuurlijk ook niet iedere dag een voertuig waarmee Batman door Gotham knalde.

Schrik jij niet van dit soort bedragen? Dan kan je vanaf vandaag (donderdag 5 november) een bod uitbrengen bij propstoreauction. De veiling wordt op 4 december afgesloten tijdens een live-evenement in Londen. De Batpod maakt deel uit van een grotere verzameling filmmemorabilia, waaronder ook twee complete Batman-pakken.

Dus, ben jij de misdaad zat en zoek je nog vervoer? Dan is dit misschien wel je kans.

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