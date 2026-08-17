'Batman van de Boekelermeer' bouwt eigen weg, gemeente niet blij

Als je vindt dat een weg ontbreekt, kun je natuurlijk een paar dingen doen. Je kan bijvoorbeeld een brief naar de gemeente sturen, of je begint een petitie. Maar je kunt ook denken: boeiend, ik regel het allemaal zelf wel. Dat laatste is dus precies gebeurd op bedrijventerrein Boekelermeer tussen Alkmaar en Heiloo. Een mysterieuze wegenbouwer legde daar namelijk even een nieuwe verbinding aan. Zonder vergunning, zonder overleg en zonder dat iemand weet wie het was. En ja, de weg ligt er nog steeds.

Iedereen gebruikt hem

Volgens NH Nieuws gaat het om een stukje weg van ongeveer vijftig meter dat twee delen van bedrijventerrein Boekelermeer met elkaar verbindt. Niet bepaald de Afsluitdijk, maar wel precies het stukje die ondernemers en automobilisten al jaren misten. En dus wordt de weg vanzelfsprekend dankbaar gebruikt.

Echter is er één klein probleempje: officieel had de weg er helemaal nooit mogen komen. Volgens de gemeente Heiloo is de verbinding zonder vergunning aangelegd en voldoet hij niet aan de regels. Daarom is een juridisch traject gestart. Niet alleen om de mysterieuze wegenbouwer te vinden, maar ook om te kijken of de weg alsnog gelegaliseerd kan worden. Lukt dat niet, dan wordt de weg alsnog weer weggehaald. Flauw hoor.

Opvallend genoeg is dit trouwens geen 'even snel' in elkaar geknutseld zandpad. De weg is professioneel aangelegd, compleet met fundering, betonplaten en betonnen barriers. Want ja, als je het doet, doet je het meteen goed toch?

Batman loopt nog altijd vrij rond

Wie de weg precies heeft aangelegd, dat weet niemand. De onbekende wegenbouwer kreeg daarom al snel de bijnaam: 'Batman van de Boekelermeer'. Voorlopig lijkt deze Batman trouwens ook gewoon te winnen. De verbinding ligt er nog steeds en afsluiten bleek eerder weinig zin te hebben. Afzettingen verdwenen namelijk net zo snel als ze waren neergezet.

De gemeente heeft inmiddels waarschuwingsborden geplaatst en voert zelfs onderhoud uit als dat nodig is. De rekening is overigens niet bedoeld voor de belastingbetaler. Mocht Batman ooit uit de schaduw stappen, dan wil Heiloo de kosten natuurlijk gewoon op hem verhalen. Als ze hem vinden...

De weg is voorlopig niet weg

Waarom de weg zo populair is, dat is wel duidelijk. Al jaren bestaan er plannen om de Middenweg door te trekken en een betere aansluiting op de A9 te realiseren. Alleen... het blijft bij plannen. Daardoor is een illegale weg ineens verdacht snel een praktische oplossing.

Tot die tijd is er maar één belangrijke vraag. Wie besloot op een dag dat het tijd was om zonder toestemming gewoon even een weggetje aan te leggen? En misschien nog wel veel belangrijker: zou hij inmiddels alweer met het volgende project bezig zijn?

Afbeelding: Google Streetview

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