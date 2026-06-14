Hoe Nederland de grootste ergernis van de Autobahn (deels) oplost

Wir bauen für Sie, staat er vaak op een bord dat aankondigt dat er in Duitsland aan de weg gewerkt gaat worden. Oftewel: dit is volkomen klote, maar we doen het voor u. Toch zit de ergernis rondom Baustellen op de Autobahn diep voor ons Nederlanders. Hoe durf je aan ons mekka voor snelheid te zitten? We willen doorjakkeren! Helaas wordt er in Duitsland nog steeds dusdanig veel aan de weg gewerkt, helemaal in de zomer wanneer je forenzen er het minst mee belast, dat de Baustellen zelf niet opgelost worden. Qua kwantiteit niet, qua kwaliteit wellicht wel. Dat alles vanwege een Nederlands idee.

Vaak zie je wel ergens staan hoe lang een traject is waar je op smalle rijstroken maar 80 km/u mag, maar soms duurt het tergend lang en wil je gewoon weer de ultieme doorstroming. Duitsland is nu al een tijdje bezig met een manier om je emoties iets te temperen tijdens Baustellen. Het klinkt misschien wat suf, maar de oplossing is een bord met een smiley erop.

Smileys bij Baustellen

Het werkt simpel: helemaal aan het begin van een lang traject Baustellen op de Autobahn staat de afstand die het nog duurt, bijvoorbeeld nog 15 kilometer, met een rode smiley die sip kijkt. Bij nog 10 kilometer (afstanden zijn niet vastgesteld, slechts als voorbeeld) wordt de smiley oranje en kijkt 'ie al iets minder sip. Vanaf een kilometer of vijf kijkt de smiley al soort van blij en is deze geel. Helemaal aan het einde heeft de smiley een glimlach van oor tot oor en is deze groen.

De grap is: het is voor de wegbeheerders niet verplicht deze strategie te gebruiken en de regels eromheen zijn redelijk voor interpretatie vatbaar - ze worden het vaakst gebruikt bij trajecten van 4 kilometer of langer. Wat blijkt echter: het werkt! De smileys spelen in op een psychologisch fenomeen van de mens, waar emoties op deze manier weergeven een soort hart onder de riem steekt. Je herkent gevoelens in hetgeen je op de weg ziet. De smileys zijn puur om die emotie snel weer te geven, want lange motiverende teksten zijn moeilijk te lezen als je er snel langs rijdt. Volgens Händlerbund is het niet alleen goed voor het moraal van weggebruikers, het resulteert zelfs in minder ongelukken. Het reguleren van gevoelens van de weggebruiker zorgt ervoor dat er meer op de weg wordt gelet in plaats van je richten op jezelf opvreten omdat het zo lang duurt.

Nederlands idee

AMS benoemt dat het gebruik van de smileys bij Baustellen op de Autobahn één van de goedkoopste en eenvoudigst uit te voeren manieren is om de veiligheid te bevorderen. Inclusief een uiteenzetting van de kleuren en materialen voor de borden: RAL 3020, 1023 en 6024 als je dat wilde weten. Het blijven Duitsers. Noemenswaardig is echter dat het idee van emoties reguleren bij wegwerkzaamheden van Nederlandse origine is. Al sinds de jaren 2000 is Nederland bezig met dit soort verlichting van je emoties tijdens wegwerkzaamheden, wat je wellicht her en der wel eens ziet. Het idee waaide over naar bepaalde Duitse deelstaten en verspreidde als een lopend vuurtje door het land. In Nederland geldt net als Duitsland dat dit soort informatie bij wegwerkzaamheden niet verplicht is, maar ook geen kwaad kan als het de verkeersveiligheid bevordert.