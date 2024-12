Bedankt EU: Smart duizenden euro’s duurder door importheffingen

Smart is één van de merken die hard geraakt wordt door de Chinese importheffingen, de #1 en #3 worden flink duurder.

Veel meer betalen voor dezelfde auto. Het is een boodschap die veel automerken niet willen, maar moeten brengen naar consumenten. Ze kunnen er niks aan doen. Ja, zelf de verantwoordelijkheid slikken en de keiharde Chinese importheffingen voor hun rekening nemen. Maar er moet ook winst gemaakt worden. En dus komt de harde maatregel van de Europese Unie op het bordje van de consument, bedankt hè.

Smart geplaagd door importheffingen

Zoals wel vaker met dit soort economische oorlogen zijn het de consumenten die het nakijken hebben. Want het uiteindelijke product stijgt in prijs. De Smart #1 en #3 zijn daar een voorbeeld van. Beide elektrische auto’s worden in China geproduceerd en hebben daardoor te maken met importheffingen.

Smart incasseert een stevige heffing van 18,1 procent voor het importeren van de auto’s naar de EU. De prijsverhoging komt uit op circa 6 procent. Dan is er ook nog de introductie van BPM op EV’s. Kortom vanaf 1 januari 2025 zit er een dikke prijsstijging aan te komen.

Nieuwe vs oude prijzen

De Smart #1 begint straks bij 37.570 euro. De Smart #3 is er vanaf 41.065 euro. Ter vergelijking. Een #1 is nu nog te scoren voor 34.900 euro en de #3 begint bij 38.395 euro. Wie in 2024 nog een bestelling plaatst heeft niet te maken met BPM en de Chinese importheffingen. De Chinese importheffingen zijn van kracht sinds november van dit jaar, maar deze maanden neemt Smart deze heffingen voor hun rekening en berekenen ze het nog niet door in de prijs van de auto’s.

Daar komt nog eens bovenop dat Smart een tijdelijke bonus geeft van 2.950 euro als je in 2024 een #1 of #3 koopt. Inderdaad, dat is precies hetzelfde bedrag van de SEPP-subsidie. Deze korting verdwijnt ook in 2025. Het scheelt dus duizenden euro’s om nog in december 2024 een Smart te bestellen.

Moraal van het verhaal. In 2025 is een Smart #1 en #3 een klap duurder. Zeg maar gerust een stuk minder interessant. Zo fijn, die economische oorlogsvoering van onze Europese overlords.