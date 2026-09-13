Bedrijf voorziet Land Rover met TopGear-verleden van een nieuw leven

Recent stonden alle ogen weer gericht op Clarkson, Hammond en May dankzij de nieuwe Grand Tour. Het eindigt een periode van ruim 20 jaar waarin dit drietal de hele wereld veroverde met hun geklooi rondom auto's met The Grand Tour en TopGear. Vrijwel alles wat er gebeurde veranderde in goud. Dat strekt zelfs tot een ogenschijnlijk normale auto die dankzij een rol in TopGear alsnog voor herkenning zorgt.

De fervente TopGear-kijker herinnert zich vast nog wel de cabrio-Espace. Of de extreem verlengde Fiat Panda. Of een Triumph Herald met een zeilmast erop. Het zijn allemaal creaties om een zelf gecreëerd probleem op te lossen op een hilarische manier. Toch werd al dit geklooi afgezet tegen soms serieuze autotesten. Of nou ja, met iets bijzonders erbij om het ietsje meer body te geven. Dat brengt ons bij een zilvergrijze Land Rover Discovery met het Engelse kenteken BX04 CKN.

Persauto

Dat is een ex-persauto. Op zich altijd een leuk extraatje voor de geschiedenis van een auto, maar in dit geval is het de persauto van Land Rover die aan de BBC werd verstrekt zodat Jeremy Clarkson hem kon testen voor TopGear. Daarmee is het dus ook de auto waarmee het programma besloot om de capabiliteit te testen in Schotland. Door de Cnoc an Fhreiceadain-berg te beklimmen, bewees de auto volgens Clarkson dat het een echte Land Rover is. Helikopterbeelden alom, mooie televisie.

Blunder

Het is trouwens ook dit avontuur waar Clarkson een blunder beging die tijdens de prijzenceremonie aan het einde van het seizoen de prijs kreeg voor grootste blunder. Na het eindshot vroeg Jeremy of hij met een helikopter teruggebracht mocht worden en dan zouden een paar crewleden overblijven om de Land Rover terug te brengen. Zo gezegd zo gedaan en pas nadat de helikopter al lang geland was, kwam Jeremy erachter dat hij de sleutels nog op zak had. Bij het vertellen van dit verhaal tijdens de prijzenceremonie zei Jeremy nog: "wie nog graag een gloednieuwe Land Rover Discovery wil, hij staat bovenop een berg in Schotland met vier lijken ernaast."

Return

De echte afloop is niks over bekend maar het zal geweest zijn: helikopter vliegt terug met sleutels zodat de Land Rover Discovery weer terug kan komen naar Land Rover voor de volgende journalist. Vervolgens belandt zo'n persauto vaak in handen van iemand die gewoon een Discovery wil en soms de historie niet eens weet. Wie het wel opviel: de eigenaar van het bedrijf RCM 4x4 Limited in York, Engeland. Op Facebook delen zij dat ze de Discovery met het kenteken BX04 CKN tegenkwamen en een vriend van het bedrijf heeft hem gekocht. Je moet het maar net weten: de leek zal dit niet eens doorhebben, maar de kenner kan zo even googelen of dit kenteken inderdaad hetzelfde is als de persauto. En dat is het.

Restauratie

Helaas kan er veel gebeuren in 22 jaar tijd als je kijkt naar de conditie van de Land Rover Discovery. Vrij veel onderdelen van de auto onderhuids zijn roestig, smerig of een combinatie van beide. Het is een teken van een goed gebruikte auto, maar bij te veel aftakeling is het ook snel klaar. Dat is zonde, dus heeft de nieuwe eigenaar aangevraagd of RCM hem van voor naar achter weer fris wil maken. En dat gebeurde. Het mooie van de Discovery is dat het een body-on-frame is, dus je kan de hele carrosserie in één stuk eraf halen om aan het ladderchassis en de motor te werken.

Er is veel gebeurd als we de plaatjes mogen geloven. Vervangende onderdelen, gereviseerde onderdelen, alles ziet er van onder de auto weer fris uit. Niet alleen het losse chassis wat nu weer hoofdzakelijk zwart en niet bruin is, maar ook het exterieur.

Strak in de zilveren lak, vernieuwde plastics, een goede poetsbeurt: het geeft deze Discovery weer even een tweede leven. De nieuwe eigenaar wil dan ook zorgen dat de Discovery nog lang mag genieten van allerlei avonturen. Waaronder hetzelfde rondje als wat Jeremy maakte in de auto in 2004. Ook leuk trouwens: voor TopGear werd de Discovery voorzien van wat accessoires zoals de bullbar, een lier en lampenbeschermers. Op de meeste persauto's zaten deze niet en op 'de CKN' zoals deze specifieke Disco wordt genoemd zijn ze ook na de TopGear-aflevering verwijderd. De nieuwe eigenaar wilde ze specifiek wél erop hebben, dus dat werd verzorgd. Hij ziet er nu echt zo uit zoals op je tv in 2004.

Zo kunnen redelijk doorsnee auto's toch culthelden worden. Als de nieuwe eigenaar weer gaat bergbeklimmen in Schotland zouden we wel aanraden om de sleutels goed bij je te houden.