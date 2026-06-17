Beeld: Gaat Lucid met de Model Y-concurrent dan wel de markt overwinnen?

Echt doorbreken bij de massa (of zelfs de kleinere massa) lukt Lucid nog niet echt. Verkoopcijfers voor de huidige modellen blijven schrikbarend laag, vooral buiten de Amerikaanse markt. Maar daar moet dit jaar nog verandering in komen, want het merk belooft het eerste 'betaalbare' model te lanceren: de Cosmos. We hebben al een idee hoe die eruit gaat zien.

Details zijn nog erg beperkt over de Cosmos. Hij zou naar verluidt in de VS voor iets minder dan 50.000 dollar op de markt moeten komen, wat omgerekend neerkomt op zo'n 43.000 euro. Daarmee komt hij direct in het vaarwater van de nog altijd populaire Tesla Model Y. Ook qua vormgeving en omvang zal het niet ver van de Tesla afliggen. Hoe we dat weten? Lucid diende het ontwerp van de Cosmos alvast in bij het EUIPO, oftewel het Europese Intellectual Property Office.

© EUIPO © EUIPO © EUIPO © EUIPO © EUIPO © EUIPO © EUIPO

Te heet gewassen Gravity

Over het ontwerp kunnen we heel kort zijn: die is in lijn met de overige twee modellen van het merk, de Air en de Gravity. De lichtbalk aan de voorkant kunnen we verwachten, evenals nagenoeg dezelfde daklijn van de Gravity. Sterker nog, als je de auto van de zijkant bekijkt, dan zou je bijna denken dat we hier te maken hebben met een te heet gewassen Gravity.

Technisch weten we eigenlijk nog niet heel veel over de Cosmos. Er wordt natuurlijk wel gespeculeerd over een 800-volt architectuur en verdere technische optimalisaties aan de aandrijflijn en aerodynamica. Dat kan ook bijna niet anders, want juist hierover pocht het merk heel hard bij de Air and Gravity. Vooralsnog lijkt het erop dat de auto onder meer bi-directioneel laden zal ondersteunen en binnen 14 minuten zo'n 320 kilometer kan snelladen. Wat dat in termen van kW en kWh's betekent, blijft lastig in te schatten.

Wel weten we dat Lucid bespaart op de omvang van het accupakket, maar dat dit niet zou moeten leiden tot een kleinere actieradius. De nieuwe 'Atlas'-motor zou daaraan moeten bijdragen. Ook helpt het mee dat de Cosmos slechts een luchtweerstandscoëfficiënt van 0,22 heeft. Dat is 0,01 lager dan de Model Y.

Niet gebouwd in de VS

De productie van de Cosmos moet voor het eind van dit jaar niet in de VS, maar in Saoedi Arabië van start gaan. Op de langere termijn, als de volumemodel ook daadwerkelijk volume draait, moet daar een productielijn in de fabriek in de Amerikaanse staat Arizona bijkomen. Tot die tijd zullen daar enkel de Air en Gravity van de band rollen.