Bejaarde met 191 km/u gesnapt: 'moest vaccin halen' - Autoblog.nl

Over de snelweg vliegen om je vaccin te halen. Deze bejaarde moest haast maken voor de spuit der spuiten.

Wanneer je te laat dreigt te komen voor een afspraak, dan zet je er een tandje bij. Dat gaat prima als je op de fiets zit, maar dat is een ander verhaal in de auto. In tegenstelling tot een fiets, heb je met de auto met de maximumsnelheid te maken. Een 88-jarige man uit Frankrijk had daar geen boodschap aan.

In het plaatsje Bischoffsheim in het department Bas-Rhin betrapte de politie een snelheidsduivel die met 191 km/u een flitser passeerde. Op het stuk snelweg is een maximumsnelheid van 110 km/u toegestaan. Na de staande houding bleek het om een man van 88 jaar oud te gaan. Maar hij had wel een heel goede reden om zo hard te rijden. Hij dreigde namelijk te laat te komen voor zijn afspraak om een vaccin te halen.

Helaas voor hem vonden de agenten dat geen reden om de automobilist zomaar verder te laten rijden. Sterker nog, die afspraak om het vaccin te halen kon hij ook door zijn neus boren. Ondanks een correctie van 10 km/u bleef er nog altijd een snelheidsovertreding van 181 km/u staan. Het rijbewijs en de auto van de man werd ingevorderd. Het is niet duidelijk wat er verder gaat gebeuren, er is geen Franse Koos Spee die dat ons kon uitleggen. (via Gendarmerie du Bas-Rhin op Facebook)