Trevor Wilkinson begon het merk in 1947 en na vele hoogte- meer nog meer dieptepunten lijkt zijn sportautomerk weer te leven. TVR komt terug!

Voor wie het Britse merk de afgelopen twee decennia uit het oog is verloren: TVR (TreVoR) was jarenlang een van de meest eigenzinnige en beruchte sportwagenfabrikanten. In de fabriek in Blackpool bouwde het merk tot 2006 lichtgewicht sportauto's met grote motoren en zonder rijassistentie. Bekende modellen zijn de Cerbera, Tuscan en de Sagaris met zijn zijwaartse uitlaateindes.

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TVR's knipperlichtleven

Na een overname door de jonge Russische oligarch Nikolay Smolensky in 2004 ging het bergafwaarts met het merk; eind 2006 rolde de laatste auto van de band en volgde een faillissement. In 2013 kocht een Brits consortium onder leiding van Les Edgar de merkrechten op met grootse plannen. Op het Goodwood Revival van 2017 werd het resultaat getoond: de gloednieuwe TVR Griffith, ontworpen in samenwerking met ontwerpicoon Gordon Murray. De productie zou in 2019 starten in een nieuwe fabriek in Wales, maar die plannen kwamen door financieringsproblemen en eindeloze vertragingen nooit van de grond.

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TVR-terugkeer

En dat was dat, dachten we. Eind vorig jaar volgde echter een nieuwe wending. De merkrechten kwamen in handen van de MOTV Group. Zij zijn bekend van Charge, een bedrijf dat de elektrische klassieke Ford Mustang bouwt. De investeerder heeft het bedrijf geherstructureerd, de schulden grotendeels weggewerkt en een ervaren managementteam aangesteld onder leiding van Paul Abercrombie.

De overname zorgde direct voor flinke verwarring onder liefhebbers. Omdat Charge Holdings gespecialiseerd is in EV-technologie - en TVR eerder zelf ook zinspeelde op een elektrische variant - ging al snel het gerucht dat de nieuwe Griffith een volledig elektrische auto zou worden. Dat is niet het geval.

De nieuwe Griffith









De nieuwe TVR Griffith moet meer dan tien jaar na zijn presentatie in 2028 klaar zijn. Abercrombie bevestigt vandaag tegenover Autocar dat de sportwagen gewoon zijn originele recept behoudt. Onder de kap ligt dus alsnog een atmosferische V8-motor, gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak en achterwielaandrijving. De motor moet de 5,0-liter Ford Coyote V8 worden. Verder moet de auto bestaan uit een lichtgewicht spaceframe-chassis met een koets van composiet. Ook wordt er moderne infotainment- en rijhulpelektronica vanuit het Charge Cars-platform geïntegreerd.

Productie in bekende fabriek

Om het Britse feestje compleet te maken, kiest het vernieuwde TVR voor een hele bijzondere plek om de nieuwe Griffith te bouwen. De MOTV Group heeft Factory 3 op de Hethel Performance Hub in Norfolk bemachtigd voor de bouw. Dit is natuurlijk de heilige grond waar Lotus groot is geworden. TVR mag er ook gebruikmaken van het Lotus-testcircuit.

TVR is stiekem al behoorlijk ver met de nieuwe Griffith. ''Dynamische tests'' met het prototype moeten binnenkort al beginnen en er is zelfs een productiedatum. Ergens in 2027 moet de productieversie van de nieuwe TVR Griffith klaar zijn. De leveringen beginnen in 2028. Goedkoop wordt ie natuurlijk niet. Waar in 2017 nog een vanafprijs van 90.000 pond werd beloofd, ligt de verwachte prijs inmiddels rond de 120.000 pond (omgerekend zo'n 140.000 euro).

Volgens Abercrombie zijn de eerste klanten al binnen. Er zijn namelijk nog ''veel klanten'' die in 2017 een aanbetaling hebben gedaan en die reservering niet hebben ingetrokken. Als de samenwerking met Lotus zijn vruchten afwerpt, keert TVR in 2028 na ruim twintig jaar afwezigheid eindelijk weer terug op de weg. Dat zou toch fantastisch zijn?

Hoofdfoto: TVR Tuscan gespot door diederik888