Deze bekende BMW-tuner kapt ermee!

Iedereen en z’n ma kan van de ene op de andere dag bedenken om een autotuner te worden. Hierdoor wordt steeds meer klandizie gekaapt bij de grote, goede tuningbedrijven. Het wordt BMW-tuner AC Schnitzer zelfs zoveel dat het bedrijf gaat stoppen.

AC Schnitzer is onderdeel van de Kohl Group. Dit bedrijf maakt vandaag het slechte nieuws bekend. Het is volgens de Kohl Group niet langer economisch haalbaar om tuningproducten te maken in Duitsland.

Waar zit het hem dan vooral in? Volgens het bedrijf hebben stijgende kosten voor het ontwerpen, ontwikkelen en produceren van aftermarket-onderdelen ermee te maken, maar ook de kleinere interesse voor ACS-tuning bij jonge klanten dan bij diens ouders is een reden. Ook niet vergeten: de EV-transitie maakt het voor dit soort bedrijven lastig om hun toekomst te voorspellen.

Wat had de tuner zelf beter kunnen doen?

De tuner legt een deel van de schuld ook neer bij de Duitse overheid. De "extreem lange goedkeuringsprocedure voor onderdelen in het Duitse systeem" zorgen ervoor dat AC Schnitzer achterop raakt op de buitenlandse concurrentie. "Als we pas acht of negen maanden na de concurrentie aftermarket-onderdelen op de markt kunnen brengen, spreekt dat voor zich," aldus Rainer Vogel, de algemeen directeur. Ergens klopt het verhaal van ACS, maar er zit een belangrijke kanttekening aan. Het bedrijf doet meer dan alleen wat carbon zijskirts en wat schroefsets. De tuner neemt namelijk ook chiptuning over die vervolgens straatlegaal moet zijn. Als je die door de TÜV wilt duwen, kost het eenmaal tijd.

Hoe dan ook, het is triest om zo’n mooie naam te zien vertrekken. AC Schnitzer begon in 1987 en is sindsdien altijd door de families Kohl en Schnitzer gerund. ACS heeft naast de tuningtak ook geracet met zelf gepimpte BMW’s. Ik ben persoonlijk AC Schnitzer het meest dankbaar voor het maken van de AC Schnitzer X-Road: een offroad 3 Serie Touring (E46).

Stopt AC Schnitzer er helemaal mee?

Of de naam AC Schnitzer helemaal gaat verdwijnen uit de autowereld weten we nog niet. De Kohl Group is nu namelijk bezig met het vinden van partijen die het bedrijf willen overnemen. Na zo’n relaas over waarom het runnen van een Duits tuningbedrijf nu niet kan, is dat een lastige opgave, maar misschien is er toch iemand die het aandurft. Ongeacht de uitkomst van de gesprekken met potentiële kopers wordt de bestaande voorraad voor het einde van dit jaar verkocht.