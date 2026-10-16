Koop de bekendste gecrashte Ferrari 812 Competizione van Nederland!

In mei dit jaar brachten we het treurige nieuws dat de Ferrari 812 Competizione van Thijs Timmermans hard was gecrasht in Schotland. De overblijfselen van de auto zijn weer in Nederland en kunnen nu van jou zijn!

Supercardealer Timmermans maakte een horrorcrash mee met de 812. Beelden ervan zijn er niet, maar het eindresultaat spreekt boekdelen. De neus en motorkap van de Ferrari zijn compleet verdwenen. Aan de voorkant steekt nu de aandrijflijn open en bloot uit. De voorruit zit er nog wel in, maar daar is weinig van over. Ook verder naar achteren is de 812 zwaar beschadigd. Geen enkele hoek lijkt te zijn bespaard.

























In het interieur zien we de uitgeblazen airbags uit het stuur en het dashboard voor de bijrijder. De stoelen lijken de klap nog redelijk goed te hebben doorstaan. Hetzelfde geldt voor de schermpjes: wanneer er contact wordt gemaakt, springen het bestuurders- en bijrijdersdisplay gewoon aan.

Erg bijzondere 812

Deze Ferrari werd niet gezien als investering of museumstuk, maar als een lekker scheurijzer om te gebruiken. Dat gebeurde dan ook bij verschillende evenementen. Met zijn Blu Le Mans Opaco kleur valt de 812 lekker op. Dan wat cijfers waar deze auto ooit voor stond. De blote motor is een 6,5-liter V12 die ooit 830 pk produceerde. Het sprintje naar de 100 ging in 2,85 seconden, naar 200 in 7,5 seconden en de top lag op 340 km/u.

© Spot: mathijsgroenewoud © Spot: mathijsgroenewoud

Wat kost de gecrashte 812 Competizione nog?

Toen ie in mei 2023 nieuw was, had de Ferrari een catalogusprijs van 767.131 euro en ging er bijna 120.000 euro naar de staat dankzij BPM. Nu wordt er 399.950 euro gevraagd door Boonstra Schadevoertuigen via Schadeauto's.nl . Bijna een halvering van de waarde met een afschrijving van ruim 367.000 euro. Daarmee is de Ferrari 812 overigens niet de duurste schadebak van Nederland .

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