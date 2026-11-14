Bekende Honda S660 kei-car staat te koop op Marktplaats!

Kei-cars zijn een Nederland onwijs zeldzaam. Toch reden we kortgeleden nog een kleine Japanner tijdens een Mijn Auto-video. Die exacte kei-car, een Honda S660, staat nu te koop op Marktplaats.

Raynor kocht deze auto vorig jaar op een Japanse veiling op basis van slechts vier wazige foto's. Daarna volgden maanden wachten op de boot, het aanpassen van de koplampen en banden voor de individuele RDW-keuring en het verhelpen van Japanse eigenaardigheden zoals een radio die alleen Japanse frequenties ontvangt.

Dat hele traject kun jij nu overslaan. De auto uit 2015 heeft inmiddels 65.000 kilometer op de teller en staat netjes op gele platen met een APK tot eind maart 2027. Onder de motorkap direct achter je hoofd ligt een 660cc turbomotortje met drie cilinders. Op papier levert ie 64 pk, maar op de rollenbank laat ie 72 pk zien. Maar ook dat was niet genoeg.









In september is hij bij Honda-specialist Van Drie Performance nog eens netjes op maat afgesteld naar 85 pk en 130 Nm op de achterwielen. De Japanse begrenzer op 130 km/u is trouwens verwijderd. Volgens Raynor haalt de Honda zelfs na de tune nog moeiteloos 1 op 19 (en op de snelweg zelfs 1 op 24), kost de verzekering amper drie tientjes en betaal je nauwelijks wegenbelasting.

Daarnaast is de auto dit jaar voorzien van JDM-upgrades, waaronder Enkei PF07-velgen met Nankang NS-2R-banden, verlagingsveren van Spoon, Mugen-vloermatten en een carbonfiber beschermkapje van HKS. Al het originele spul (inclusief de fabriekswielen met Yokohama-banden) krijg je er gewoon bij.

De Honda S660 kei-car op Marktplaats