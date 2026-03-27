Helaas: de volgende bekende navigatieapp krijgt advertenties

Apple heeft afgelopen week weer een nieuwe tak toegevoegd aan haar universum, genaamd Apple Business. Dit platform is speciaal voor bedrijven waarbij het personeel met iPhones, iPads en Macbooks werkt. Allemaal leuk en aardig, maar ook voor ons automobilisten verandert er hierdoor wat. De navigatieapp van Apple, Kaarten (Maps), krijgt advertenties.

Laat ik met het goede nieuws beginnen: gelukkig ga je er hier in Europa voorlopig niks van merken. De functie is vooralsnog bedoeld voor de VS en Canada. Apple geeft geen duidelijkheid over een mogelijke intrede van de reclame in Europa. Voor de goede orde: Google Maps en Waze werken al met advertenties, ook in Europa?

Lees ook: Apple Carplay krijgt iOS 26.4-update: dit verandert er

Hoe maak je reclame op een navigatieapp?

Maak je geen zorgen: er komt geen commercial op het middenscherm tijdens het rijden, al overwoog Apple dit wel ooit. Apple Kaarten gaat werken met gesponsorde zoekresultaten. Stel, jij zoekt naar een restaurantje in Amsterdam, dan kunnen restaurants in die regio geld betalen aan Apple om hoger in de zoekresultaten te komen. Zo werkt het ook als je op Google zoekt naar een eetgelegenheid. Net als bij het normaal googelen krijgt zo’n zoekresultaat een ‘gesponsord’-labeltje waaraan je kunt zien dat er is betaald voor die plek in de lijst.

De gesponsorde resultaten krijg je alleen op je iPhone en iPad. Als je zoekt via CarPlay, krijg je de betaalde mogelijkheden (voorlopig?) niet te zien. Vanaf 14 april krijg je in de Verenigde Staten en Canada te maken met de gesponsorde zoekresultaten in Apple Kaarten. Ben je er op vakantie en ben je op zoek naar een hotel, restaurant of ander bedrijf waar jij je zuurverdiende vakantiegeld gaat spenderen, kijk dan of er ‘sponsored’ of ‘gesponsord’ bij de onderneming staat.

Bron: Apple