Bekende Nederlandse 812 Competizione is ongenadig hard gecrasht

De Ferrari 812 Superfast is al een linke auto, dus dat geldt zeker voor de 812 Competizione. Een ongeluk zit in een héél klein hoekje. Nu is het misgegaan met een Nederlandse 812 Competizione.

We hebben weinig details, we weten alleen dat de Ferrari gecrasht is in Schotland. En weten dat het gruwelijk hard is gegaan, want op de foto zien we dat er weinig meer over is van de auto. Wonder boven wonder is de bestuurder ongedeerd, voor zover we weten.

Bekende verschijning

De auto in kwestie is geen onbekende verschijning. Spotters zullen dit matblauwe exemplaar met gele striping onmiddellijk herkennen als de auto van Thijs Timmermans. Hij is een groot liefhebber van V12 Ferrari’s, en gebruikt de auto’s ook echt. Na eerst veel kilometers te hebben gemaakt in een 599 GTO en een F12tdf is hij in 2023 overgestapt op deze 812 Competizione.

De 812 Competizione in betere tijden (foto: @gijsspierings)

Thijs Timmermans heeft dus heel veel ervaring met dit soort auto’s, maar 830 pk op de achterwielen en een nat wegdek blijft een dodelijke cocktail. Daarmee willen we verder niet speculeren over de toedracht. Er kan altijd iets onverwachts gebeuren.

Waarde

Financieel is het in ieder geval een pijnlijk verhaal. Nieuw kostte deze auto € 767.131, maar sindsdien is de auto alleen maar meer waard geworden. De precieze waarde is lastig in te schatten omdat de meeste exemplaren die geveild worden heel weinig kilometers hebben, en deze juist niet. Maar reken erop dat deze auto rond de miljoen waard is.

Het is doodzonde, maar Thijs Timmermans heeft de auto in ieder geval goed gebruikt. Dit is misschien wel de 812 Competizione met de meeste kilometers. Thijs heeft onder andere meegedaan aan de Gumball 3000, de Mille Miglia, The Challenge en Streetgasm. Maar de avonturen met deze auto zijn dus definitief geëindigd in Schotland.