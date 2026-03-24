(Bekende) oude modelnaam wordt nieuwe merknaam voor JLR

Van een modelnaam een merk maken, is dat een goede zet? Het kan werken, maar dan moet je het wel goed doen. Land Rover deed het als volgt: hun bekende namen Defender, Range Rover en Discovery werden aparte merken. Onder de streep verandert er niks, behalve dat de naam Land Rover maar weinig meer gebruikt wordt. Een ander onverwacht effect is dat het toevoegen van een 'buitenbeentje' dan weer ergens anders onder geschaard moet worden. Daarvoor schakelt Land Rover de hulp in van een oude naam.

Het merk onthult namelijk dat er volgende week een model onthuld wordt onder een compleet nieuwe merknaam. De naam in kwestie? Freelander. Hey, die kennen we nog wel. Uit de tijd dat het Land Rover-gamma bestond uit de Defender en Range Rover, was dit een wat meer op de massa gericht model. Vandaar ook dat dit voor het eerst was dat Land Rover met een unibody kwam, in plaats van de body-on-frames die de andere modellen waren.

Land Rover Freelander

De Land Rover Freelander was voor wat het is prima succesvol. Nog steeds lekker ruig en Land Rover-esque, maar iets meer aanvoelend als een auto en goedkoper voor de massa. Het is een beetje het SUV-idee wat we inmiddels allemaal kennen, maar dan door een SUV-specialist. Toch kwam je als je een beetje je best deed nog redelijk ver offroad met een Freelander, alleen niet zo ver als een Defender. Verschil moet er zijn.

De eerste generatie van de Land Rover Freelander had je als dichte drie- en vijfdeurs, maar ook als half-cabrio met een softtop achter. Zoals een Suzuki Vitara of Mercedes G-Klasse, zeg maar. De Freelander 2 uit 2007 begon te spelen met de limieten van een Land Rover. Het werd meer straatauto en minder offroader. Sterker nog: dit was voor het eerst in de hele geschiedenis van Land Rover dat er een tweewielaangedreven versie kwam. De Freelander 2 was enkel als vijfdeurs leverbaar, driedeurs-fanaten werden bediend met de Range Rover Evoque in 2010. Aangezien de driedeurs-versie daarvan erg zeldzaam is, waren dat niet veel driedeurs-fanaten. De Freelander zelf ging in 2015 met pensioen en omdat er toen al sprake was van 'families' binnen Land Rover werd de opvolger de Discovery Sport. Een auto die qua insteek vrijwel identiek is, maar niet meer Freelander heet. Die naam belandde in de ijskast.

Freelander als merk

Elf jaar later krijgen we een teaser te zien van een nieuwe Freelander. Land Rover kondigde het merk al eerder aan, maar nu wordt het veel concreter. Sterker nog: het eerste model wordt volgende week onthuld. Op de teaser is niet bijster veel te zien, maar wel genoeg om een paar conclusies te trekken. Het model krijgt een betrekkelijk eigen signatuur in de koplampen en het wordt alsnog een ruig, Land Rover-achtig model. Technisch steekt het verhaal complexer in elkaar.

Samenwerking met China

Freelander is namelijk voor de helft een merk van Jaguar-Land Rover en dus eigenlijk diens moederbedrijf Tata, de andere helft is van Chery. Dat Chinese merk kennen wij niet perse van naam, maar is het moederbedrijf achter de recent in Nederland verschenen merken Omoda en Jaecoo. De volgende stap is dat Chery een Land Rover-achtig model wil en dus sloeg het de handen ineen met de enige echte. Autocar meent dat het officieel gaat om een platform dat Chery al gebruikt voor de middenklasse van Omoda en Jaecoo en het Land Rover-sausje dus vooral hip doen is.

(Niet) voor ons

JLR en Chery bedoelen Freelander in eerste instantie als een merk voor China. Toch sluit het tweetal niet uit dat expansie naar andere markten mogelijk is. Freelander is immers nog een bekende naam voor de betere Land Rover-fans. Voor de duidelijkheid: je zou misschien denken dat een klein, ruig model in de trend van een kleine Defender, de aankomende kleine Defender is die liefkozend nog de Baby Defender wordt genoemd. Dat model staat compleet los van deze Freelander en wordt dus ook onder het submerk Defender geschaard, zo makkelijk kan het zijn. Voor nu weten we enkel dat volgende week de Freelander concreter wordt.