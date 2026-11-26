De Amerikaanse rapper 2 Chainz heeft een heftige crash meegemaakt in zijn Tesla Cybertruck. De artiest deelt zij beelden op Instagram van de zwaar beschadigde elektrische pick-up met uitgeklapte airbags en een afgebroken voorwiel.

Wie?

Voor wie niet dagelijks Amerikaanse hiphop luistert: 2 Chainz (die in het dagelijks leven Tauheed Epps heet) is een van de bekendste rappers uit de zuidelijke hiphopscene van Atlanta. Toch kunnen autoliefhebbers hem ook kennen. Samen met Wiz Khalifa scoorde hij in 2013 een wereldwijde hit met We Own It, de titelsong van Fast & Furious 6. In zijn videoclips pronkt hij regelmatig met exclusieve en aangepaste auto's, waaronder een Mercedes-AMG CLK GTR look-a-like op basis van een McLaren 750S.

2Chainz crasht Tesla Cybertruck

2 Chainz kwam net terug van een basketbalwedstrijd van de Atlanta Hawks. Volgens de rapper moest een tegenligger uitwijken voor overstekend wild waardoor de beide auto's frontaal op elkaar knalden. Op video die de rapper zelf op sociale media deelde is te zien hoe de hulpdiensten ter plaatse zijn en zijn oranje Cybertruck een voorwiel mist.

Bij de video meldt de rapper ook dat het naar omstandigheden goed met hem gaat. Hij houdt wat gebroken ribben over na de crash waardoor hij de komende tijd wat rust moet pakken. Om speculaties voor te zijn, maakte hij direct duidelijk dat hij niet onder invloed was, niet sliep en ook geen gebruikmaakte van Tesla's Autopilot. Een ding is zeker: de Tesla Cybertruck is total loss.

Bedankt voor de tip Matthijs!

Bron: FOX 5 Atlanta