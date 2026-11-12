Dit is het prachtige einde van deze 1.600+ pk sterke V8-hypercar

Op de autobeurs van Genève van 2019 werd ie aan de wereld getoond. Binnen een paar dagen waren alle 125 allocaties verdeeld. Nu, meer dan zeven jaar later, is het laatste exemplaar van de Koenigsegg Jesko gebouwd en geleverd.

Deze hypercar heeft een persoonlijk verhaal voor Koenigsegg -oprichter Christian von Koenigsegg. Hij noemde de hypercar naar zijn vader Jesko . Hoewel de klanten voor de Jesko zo waren gevonden duurde het tot 2023 tot de eerste klantenauto af was. Vanaf dat moment rolden er gemiddeld drie auto's per maand uit de Zweedse fabriek.

Specificaties

Onder de kap bleef de techniek gedurende de hele looptijd ongeëvenaard: een 5.0-liter twin-turbo V8 die op E85-bio-ethanol maar liefst 1.600 pk levert, gekoppeld aan de revolutionaire en slimme Light Speed Transmission (LST) met negen versnellingen en zeven natte koppelingen die zonder tussenstappen naar elk gewenst verzet kan schakelen.

In de Absolut-uitvoering (zonder gigantische achtervleugel) schreef de Jesko meerdere wereldrecords op zijn naam, waaronder de 0-400-0 km/u sprint in slechts 25,21 seconden (augustus 2025) en de snelste kwartmijl ooit voor een productieauto met verbrandingsmotor (8,88 seconden).

De laatste Jesko

Om de productie van het 125-delige model in stijl af te sluiten, stelde het voltallige personeel in de fabriek zich op langs de assemblagelijn om het laatste exemplaar met een luid applaus uit te zwaaien. De laatste Jesko is gespoten in Skumpa — Zweeds spreektaal voor champagne. Over het midden loopt een breed, groengetint koolstofvezel spoor dat is geïnspireerd op de Regera, afgewerkt met op maat gemaakte bronzen accenten.















Binnenin gaat de luxe onverminderd door met een combinatie van bruin en beige leder. De kuipstoelen zijn eveneens uitgevoerd in groengetint carbon, met daarnaast nog wat roségouden metalen afwerkingen en speciaal '125'-borduurwerk. Hoewel Koenigsegg de identiteit van de koper op Instagram officieel geheim houdt, wijzen bronnen uit het Koenigsegg-register naar niemand minder dan toptennisser Daniil Medvedev.

De Koenigsegg Jesko in Nederland

Terwijl de allerlaatste Jesko zijn kersverse eigenaar opzoekt, is het op Nederlands grondgebied helaas weer erg rustig geworden rondom het Zweedse hypercarmerk. Ons land kende tot voor kort twee bloedmooie, identiek uitgevoerde exemplaren op gele platen: een Jesko Attack en de Jesko Absolut die met een nieuwprijs van ruim 4,1 miljoen euro zelfs de titel 'duurste auto van Nederland' droeg. Inmiddels zijn echter beide Jesko’s geëxporteerd .

De Jesko leeft voort

Hoewel het met het Koenigsegg-model afgelopen is, blijft de techniek wel in nieuwe auto’s verschijnen. De V8 en de LST-versnellingsbak vormen namelijk ook het kloppend hart van de 30 exemplaren van de Sadair's Spear (de nog extremere circuitversie waarvan er naar verluidt ook één richting Nederland komt) én de vierzits Gemera . De komende maanden hoeven de monteurs in Ängelholm zich dus niet te vervelen.

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