Tesla Cybertruck dood? Niet als het aan deze bekende tuner ligt!

Net toen iedereen dacht dat het Cybertruck-hoofdstuk bij Tesla met een sisser afliep, neemt het verhaal nu een nieuwe wending. De Tesla Cybertruck zou met pensioen gaan, maar wordt nu misschien gered door Tesla-tuner Unplugged Performance.

Kortgeleden bevestigde Elon Musk dat de productie van de RVS-pick-up media 2027 wordt afgebouwd. Tesla claimde dat de productielijn moet wijken om ruimte te maken voor de Cybercab.

Waarom Tesla stop met de Cybertruck

In de praktijk bleek de vraag simpelweg dramatisch achter te blijven bij de verwachtingen. Tesla mikte ooit op 250.000 stuks per jaar, maar bleef steken op een kwakkelende 30.000 exemplaren. Tesla kon het beloofde gamma (zoals goedkopere instapversies) niet meer tijdig leveren en moest reeds aanbetaalde reserveringen aan teleurgestelde klanten terugbetalen.

De redder in nood?

Dat is waar Unplugged Performance om de hoek komt kijken. De Amerikaanse tuner kun je kennen van bizarre circuitaanpassingen aan de Model S Plaid voor Pikes Peak . Het bedrijf van Ben Schaffer verkoopt ook het zware UP Invincible offroad- en pantserpakket. Unplugged levert ook omgebouwde Cybertrucks aan Amerikaanse politiekorpsen. Unplugged heeft kortom baat bij de productie van Cybertrucks. Daarom doet de oprichter van het tuningbedrijf via X een formeel bod op de Cybertruck. “Wij steunen volledig het voorrang geven aan de Cybercab, en we zouden graag de Cybertruck-productielijn van u overnemen’’, legt Schaffer voor.









Unplugged zegt dat de Cybertruck in goede handen komt. Er is een groepje investeerders om de overname te financieren en Tesla hoeft geen fabriek, personeel of wat dan ook te sturen. Sterker nog, Tesla zou de licentie behouden en per gebouwde auto wat geld krijgen. Alle inkomsten uit de verkoop van TAD (Tesla Assisted Driving) op de Cybertrucks zou naar Tesla gaan.

Cyber-uitbreiding

Unplugged heeft grootse plannen met de Cybertruck. De tuner zou er een heel gamma omheen willen bouwen. Schaffer schrijft: “We zouden de Cybertruck bouwen, een CyberSUV met drie zitrijen en een autonome CyberCargo-transportmiddel.” Serieuze plannen dus. En nog niet zo’n misselijke ook. De grote SUV is, niet alleen in de VS, enorm populair waardoor een CyberSUV nog best wat verkopen kan genereren.

De Unplugged-oprichter sluit zijn bericht af met de vraag: “Een gesprekje waard?’’ We hebben nog geen openbare reactie van Tesla of Elon Musk gezien. Wat denk je: gaat Musk een dealtje maken of vertrouwt hij een ander niet met zijn spulletjes?

Via Electrek

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