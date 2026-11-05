Dit is de meest krankzinnige auto die jij vandaag gaat zien

Grote kans dat jij de Mazda MX-5 kent als schattige, kleine, lichte en vrij bescheiden sportautootje. Of als kappersauto, dat kan natuurlijk ook. Youtuber: Rob Dahm heeft er voor de SEMA-beurs in Las Vegas in ieder geval iets anders van gemaakt. Wat precies weet ik zelf eigenlijk ook niet zo goed.

Dertien doritos

Rob Dahm is een hele bekende naam onder de liefhebbers van Wankelmotoren en mensen die van absurde projecten houden. De Wankelmotor is een motor die in plaats van zuigers driehoekige rotors gebruikt en is vooral geleverd in een aantal oudere Mazda modellen. De bekendste hiervan is uiteraard de Mazda RX-7.

De wankelmotor maakt meestal gebruik van één of twee rotors. Maar je kan je vast voorstellen dat dit voor Rob zijn nieuwe project te weinig was. Veel te weinig. Voor dit nieuwe project heeft Rob namelijk een 15,7-liter twaalfrotorblok boven op een MX-5 met een single turbo rotor geplaatst. Dat zorgt samen voor dertien rotors en vier turbo's. De hele motorconstructie is ongeveer 2,1 meter hoog en is dus niet bepaald subtiel.

Er komt wel nog een dingetje bij kijken: de twaalfrotor die bovenop is gebouwd is niet verbonden met de aandrijflijn. Dus het is vooral bedoeld om de show te stelen. Het onderliggende motortje werkt trouwens wel normaal en de auto rijdt ook.

Technisch hoogstandje

Het hele project moest ook nog in rap tempo. Dahm had van ECU leverancier Haltech de uitnodiging gekregen om met iets op de SEMA-beurs te komen. Vervolgens moest in 72 uur de complete constructie worden gebouwd. Daarvoor hebben ze onder meer het bestaande twaalfrotorblok van zijn dragster gestript en opnieuw opgebouwd in de MX-5.

Best een ding voor de kleine roadster, aangezien het motorblok iets meer dan 400 kilo weegt. Om ervoor te zorgen dat die ook daadwerkelijk bleef staan moest er een speciaal buizenframe worden gelast. Je zou zeggen dat de kleine auto door zijn voorste hoeven zou zakken, maar gek genoeg rolde de auto gewoon de garage uit.

En dat alles voor een auto die uiteindelijk vooral bedoeld is om mensen op een beurs te verbazen. Dat is natuurlijk gelukt. Een rondje Nürburgring zal lastig worden, maar als blikvanger kan je dit moeilijk overtreffen.

Het is overigens niet de eerste keer dat Rob Dahm de grenzen opzoekt. De YouTuber bouwde eerder al een Mazda RX-7 met een vierrotor-Wankelmotor, vierwielaandrijving en meer dan 1.200 pk. Dat project was ook een serieus technisch hoogstandje.

Toch is het jammer dat het gigantische motorblok niet echt werkt.

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