Youtuber koopt kapotte Bugatti, maakt vervolgens zes ton winst

Ja, zo kan het ook

Ja, zo kan het ook

Ja, zo kan het ook

Een Bugatti Veyron die niet start, een versnellingsbak die kuren heeft en een prijskaartje waar je de kriebels van krijgt. De meeste mensen zouden in zo'n situatie lekker de zaak uit lopen. Youtuber Mat Armstrong doet natuurlijk het tegenovergestelde.

Eerst een miljoen uitgeven, daarna €46

De Veyron in kwestie is ook geen standaard exemplaar. Oakley Design heeft zichzelf erop losgelaten, wat onder meer resulteerde in een lichtere carbon carrosserie en een vermogen van zo'n 1.200 pk. Toch stond de Bugatti in Dubai vooral veel stil te staan. De auto had problemen met starten en de versnellingsbak werkte eigenlijk alleen als die niet aan het zwembad lag. Niet bepaald de ideale eigenschappen voor een auto die oorspronkelijk bedoeld was om absurd hard en vooral heel duur rond te rijden.

Armstrong had wel al wat ervaring met de auto. Hij had bij zijn andere Veyron namelijk eerder exact hetzelfde probleem opgespoord. Na een blik van ongeveer twintig minuten besloot hij daarom de gok te wagen.

De rekening voor de aankoop, het transport en de invoer kwam uit op ongeveer 1,1 miljoen euro. Dat is nog steeds een enorm bedrag, maar voor een Veyron met deze specificatie kan het nog wel eens interessant worden.

En toen kwam het mooiste gedeelte.

Het probleem bleek namelijk een stuk simpeler dan gedacht. Een kapotte brandstofslang was de oorzaak van alle ellende. Sterker nog: het bedrijf dat de auto klaarmaakte voor transport herkende het probleem dankzij een eerdere video van Armstrong en verving het slangetje kosteloos.

Eenmaal terug in Engeland bleek de gebruikte oplossing toch niet helemaal geweldig. Verkeerde slangklemmen zorgden ervoor dat de Bugatti alweer stilviel. Armstrong deed het vervolgens zelf opnieuw, met materiaal dat hij nog had liggen.

Bugatti-factuur? Welke Bugatti-factuur?

Daarna begon de onderdelenjacht eigenlijk pas echt grappig te worden. Voor een auto van ruim een miljoen euro verwacht je vaak onderdelen met namen als Hypercar Fuel Delivery Module en prijzen waar je haar van uitvalt. Armstrong bleek echter prima uit de voeten te kunnen met spullen die een stuk minder exotisch zijn.

Zo monteerde Mat een ontstekingsschakelaar van een Volkswagen Transporter van ongeveer 12 euro op de Bugatti. De motorkap kreeg gasveren van een Tiguan en een benodigde weerstand kostte ongeveer 3,50 euro. De totale reparatiekosten kwamen uit op een tenenkrommende 46 euro.

En toen werd het echt interessant

Met de Veyron weer operationeel kon Armstrong laten uitzoeken wat hij eigenlijk in handen had. Daarvoor ging de auto naar exotische-autodealer Tom Hartley, die de historie van de auto al sinds 2006 kent. Belangrijk detail: er bleek geen verborgen schadeverleden achter het verhaal te zitten. Hartley waardeerde de auto op 1,5 miljoen pond, omgerekend ongeveer 1,73 miljoen euro.

Daarmee staat Armstrong op papier ongeveer 600.000 euro in de plus ten opzichte van zijn totale investering.

Op papier, want hij heeft die winst natuurlijk nog niet daadwerkelijk in zijn zak. De Bugatti moet daarvoor eerst verkocht worden. Armstrong twijfelt nog of dat gaat gebeuren, of dat de Veyron gewoon onderdeel blijft van zijn inmiddels nogal absurde verzameling.

Maar zelfs als hij hem houdt, is de conclusie duidelijk: hij kocht een Bugatti die niemand wilde, kreeg hem met een handvol goedkope onderdelen weer aan de praat en heeft vervolgens een auto die volgens de taxatie ruim anderhalf miljoen euro waard is.

Misschien is een Bugatti dus helemaal niet zo duur om te repareren. Je moet gewoon weten waar je de onderdelen haalt.

Via: Autoblog.com