Bekende YouTuber verkoopt supercar met gigantische winst

“Thisssshhh… is a 2005 Ford GT. In fact, it is my 2005 Ford GT.” Met deze woorden stelde Doug DeMuro 8 jaar geleden zijn Ford GT voor aan zijn publiek op YouTube. Nu heeft hij de auto geveild en dat was een daverend succes.

Als er iemand een echte autoliefhebber is, dan is het wel Doug DeMuro. Tegelijk is hij ook een slimme jongen. Hij koopt zijn auto’s ook gewoon als investering. En hij had op tijd in de gaten dat de Ford GT eigenlijk zwaar ondergewaardeerd wordt door de markt.

Natuurlijk, het is geen Ferrari of Porsche, maar de Ford GT heeft alles in zich om een collector’s item te worden. De auto heeft een iconische naam, een tijdloos design en er zijn er relatief weinig van gebouwd (4.038 exemplaren).

Verdubbeld in waarde

Doug DeMuro kocht de Ford GT in 2018 voor 225.000 dollar. Dat is een hoop geld, maar Doug zag de potentie van deze auto. En dat had hij goed gezien. Doug heeft de auto nu namelijk geveild via zijn eigen platform, Cars & Bids en wat blijkt? De Ford GT bracht 540.000 dollar op. De auto is dus meer dan verdubbeld in waarde!





















En heeft Doug de auto daarvoor angstvallig moeten bewaren in zijn garage, zonder er een meter mee te rijden? Nee hoor. Hij heeft gewoon 23.175 kilometer met deze Ford GT gereden. En dat zonder kleerscheuren, wat niet vanzelfsprekend is bij een Ford GT… Dit zijn behoorlijk veel kilometers voor een auto van dit kaliber. Zeker als je bedenkt dat Doug nog meer speelgoed in zijn garage heeft.

De rest van het wagenpark

Over die auto’s gesproken: ook die zijn niet minder waard geworden sinds Doug ze in bezit heeft. Met de Porsche Carrera GT was hij behoorlijk laat, want die was al heel duur toen hij de auto in 2023 kocht. Maar inmiddels zijn ze nóg verder door het dak gegaan. Wat hij precies voor de Carrera GT heeft betaald is overigens niet bekend.

Voor zijn Lamborghini Countach LP5000 S betaalde hij 576.000 dollar in 2023. In februari werd een bijna identiek exemplaar geveild voor ruim 840.000 dollar. Die had weliswaar minder kilometers, maar toch… Verder verkocht Doug DeMuro eerder deze maand zijn G500 voor 210.000 dollar, terwijl hij er 120.000 dollar voor had betaald in 2019.

Doug DeMuro leeft dus de droom, om het even in goed Nederlands te zeggen. Hij koopt zijn droomauto’s, rijdt er gewoon mee en maakt intussen nog dikke winst ook.

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