Bekendste autojournalist van Nederland heeft niks met auto's

Van alle mensen van wie je verwacht dat ze zeggen niets met auto's te hebben, staat Tom Coronel echt onderaan het lijstje. Niet alleen leeft de man al tientallen jaren van autosport, racet hij nog altijd op hoog niveau, ook test hij professioneel auto's. Dat maakt het dan toch wel opmerkelijk als hij zegt dat hij er niets mee heeft.

Geen garage vol speeltjes

Als je een autojournalist ergens in een donker hoekje met zijn telefoon in z'n handen betrapt, dan is de kans heel groot dat hij op Marktplaats naar een nieuwe auto voor de toch al grote collectie aan zoeken is. Er wordt immers toch wel een beetje verwacht dat de autojournalist zijn hele heeft toegewijd aan de gemotoriseerde vierwielers. Ook buiten werktijd. En dat zou je dan ook op z'n minst verwachten van een Coronel. Zowel Tom als Tim zijn altijd al verbonden geweest met alles wat met auto's te maken heeft. Als er dan één ineens stelt dat hij d'r eigenlijk niets mee heeft, ga je ineens twijfelen aan z'n geloofwaardigheid.

Tom deed de uitspraak in een interview met Playboy. Daarin legt hij uit dat hij mooie auto's zeker wel kan waarderen, maar dat hij er echt helemaal geen behoefte aan heeft om ze te bezitten. Een Ferrari, Lamborghini of Porsche in de garage? Geen haar op zijn hoofd die daaraan denkt. Sterker nog, de BMW waarmee hij bij het interview arriveerde bleek niet eens van hem te zijn. Die had hij geleend van een dealer waarvoor hij af en toe presentaties geeft.

Een dure auto? Volgens Coronel is dat vooral een nogal beroerde investering. Zijn duurste bezit is naar eigen zeggen zelfs een robotgrasmaaier. Ook die zagen we niet aankomen.

Het draait uiteindelijk om rijden

Dat Tom niet zo veel met auto's heeft is ergens ook helemaal niet gek. Zowel Max Verstappen als Lewis Hamilton hebben meerdere keren laten weten dat rijden op straat niet bijzonder is. Dat is natuurlijk logisch als je een doorgewinterde racer bent en gewend bent om hard te rijden. Maar die twee coureurs worden dan weer niet ingehuurd om professioneel hun mening over auto's te geven die jij en ik uiteindelijk wel voor de deur zetten.

Je zou dan ook kunnen denken dat de beste man, die niets met auto's heeft, ook niet bepaald de beste is om naar te luisteren als hij aankoopadvides deelt. Maar daar denken wij toch iets anders over. Het maakt geen drol uit dat Tom niet droomt over een garage vol Ferrari's of Porsches. Hij heeft namelijk een bizar cv dat voor zich spreekt. Van de Dakar Rally tot de 24 uur van de Nürburgring, van toerwagens tot GT3-auto's.

Met andere woorden: er zijn maar weinig Nederlanders die zoveel rijervaring hebben als Coronel. Ook heeft hij meer dan voldoende achter het stuur gezegen van een enorm aantal auto's, en dus een prima referentiekader opgebouwd om op terug te vallen en zijn mening op te baseren. Wellicht is het wat minder waardevol dat hij vanuit het oogpunt van een coureur spreekt, maar daar blijft het dan ook wel bij.

Het blijft een vreemde uitspraak. Zeker voor iemand die jarenlang straatauto's testte bij RTL Autowereld. Maar dat maakt het allemaal ook wel weer grappig.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover