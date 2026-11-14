Belangrijke beveiligingswaarschuwing voor bezoekers van Autoblog.nl

Op Autoblog.nl is begin november 2026 via de advertentietechnologie kwaadaardige code verspreid. Deze code kon gegevens over websitebezoeken verzamelen en probeerde daarnaast beveiligingskwetsbaarheden in bepaalde iPhones te misbruiken om toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens op die toestellen.

De code is inmiddels verwijderd en de ontdekte kwetsbaarheid in het advertentiebeheersysteem is verholpen. Het onderzoek naar de gevolgen loopt nog.

Heeft u Autoblog.nl tussen 1 en 3 november bezocht met een iPhone waarop niet de nieuwste beveiligingsupdates waren geïnstalleerd? Dan adviseren wij u uit voorzorg de onderstaande maatregelen te nemen. Ook op 11 november is een ongeautoriseerde wijziging vastgesteld, waarvan we de mogelijke gevolgen nog onderzoeken.

Wat kunt u het beste doen?

Het risico dat uw iPhone door deze code is aangevallen, geldt alleen als u Autoblog.nl in een van de genoemde periodes heeft bezocht met een iPhone met een verouderde iOS-versie:

iPhone XS, XR of nieuwer met iOS 18.7.2 of ouder. Op deze iPhones was de beveiligingsupdate van december 2025 (iOS 18.7.3), of de overstap naar iOS 26, niet geïnstalleerd.

Oudere iPhones (iPhone 6s, 7, 8, X en SE van de eerste generatie) waarop de update van 11 maart 2026 (iOS 15.8.7 of 16.7.15) niet was geïnstalleerd.

Weet u niet welke iOS-versie u toen had, maar heeft u na 11 maart 2026 en vóór uw bezoek nog een update uitgevoerd, dan liep u door deze code naar verwachting geen verder risico.

Gebruikte u zo'n toestel, of twijfelt u, dan adviseren wij u het volgende:

Werk uw iPhone bij. Installeer de nieuwste beschikbare iOS-beveiligingsupdate via Instellingen > Algemeen > Software-update . Beveilig uw belangrijkste accounts. Wijzig uit voorzorg wachtwoorden die op de betreffende iPhone waren opgeslagen, te beginnen met e-mail, uw Apple-account, bankzaken en andere belangrijke diensten. Doe dit bij voorkeur vanaf een ander, vertrouwd apparaat. Schakel waar mogelijk tweestapsverificatie in en controleer op onbekende inlogactiviteiten. Controleer uw cryptowallets. Gebruikte u op de betreffende iPhone een cryptowallet, overweeg dan uw tegoeden over te zetten naar een nieuwe wallet, met een nieuwe herstelzin die op een veilig apparaat is aangemaakt. Alleen een wachtwoord wijzigen biedt niet altijd voldoende bescherming als een herstelzin of privésleutel is buitgemaakt. Blijf alert op mogelijk misbruik. Let op verdachte inlogmeldingen, onbekende transacties of andere ongebruikelijke activiteiten. Neem bij aanwijzingen van misbruik onmiddellijk contact op met de betrokken dienstverlener en schakel zo nodig een deskundige in om uw toestel te onderzoeken. Wees ook alert op verdachte e-mails of berichten die naar dit incident verwijzen en waarin u wordt gevraagd op een link te klikken of persoonlijke gegevens te verstrekken.

Het installeren van een software-update beschermt tegen bekende kwetsbaarheden, maar kan niet ongedaan maken dat bij een eventuele eerdere succesvolle aanval al gegevens zijn buitgemaakt.

Wat is er gebeurd?

Voor het tonen van advertenties maakt Autoblog.nl gebruik van een advertentiesysteem dat door een externe softwareleverancier wordt geleverd en door een afzonderlijke advertentiedienstverlener wordt beheerd. Deze technologie wordt ook op andere websites gebruikt.

Een onbevoegde derde heeft zich toegang verschaft tot het beheersysteem en daarin ongeautoriseerde wijzigingen aangebracht. Daardoor kon kwaadaardige code worden toegevoegd aan een advertentietag die onder meer op Autoblog.nl wordt gebruikt.

Volgens het voorlopige technische onderzoek had die code twee functies.

Verzamelen van bezoekersgegevens

De code was ingericht om technische informatie over websitebezoeken naar een server van de aanvaller te versturen. Daarbij ging het onder meer om IP-adressen, bezochte pagina's, de pagina waarvandaan bezoekers kwamen, schermformaat, taalinstellingen en informatie over het besturingssysteem.

Uit de analyse blijkt dat dergelijke gegevens zijn doorgestuurd. We kunnen niet voor iedere individuele bezoeker vaststellen of de code daadwerkelijk is geladen en welke gegevens daarbij zijn verzonden.

Mogelijke toegang tot gegevens op iPhones

Daarnaast bevatte de code onderdelen die gericht waren op het misbruiken van beveiligingskwetsbaarheden in bepaalde iPhones. Als een dergelijke aanval is geslaagd, heeft een aanvaller mogelijk toegang kunnen krijgen tot opgeslagen wachtwoorden, inloggegevens van apps en toegangssleutels van cryptowallets. Ook andere privégegevens, waaronder berichten, foto's en contacten, zijn dan mogelijk toegankelijk geworden.

Het is niet vastgesteld of individuele iPhones daadwerkelijk zijn overgenomen of welke privégegevens eventueel zijn buitgemaakt. Een bezoek aan onze website betekent dus niet automatisch dat uw toestel is gecompromitteerd.

Omdat de mogelijke gevolgen ernstig kunnen zijn, vinden wij het belangrijk om u nu al te informeren.

In welke periodes speelde dit?

Volgens de informatie die momenteel beschikbaar is, gaat het om de volgende periodes (Nederlandse tijd):

Zondag 1 november 2026 vanaf circa 09.50 uur tot dinsdag 3 november om 10.07 uur. De code die gericht was op het aanvallen van iPhones was vanaf circa 14.44 uur op 1 november aanwezig.

Dinsdag 3 november 2026, van circa 12.06 tot 17.20 uur. Er is opnieuw kwaadaardige code toegevoegd.

Woensdag 11 november 2026, van circa 15.34 tot 15.50 uur. Er heeft opnieuw een ongeautoriseerde wijziging plaatsgevonden. De precieze inhoud en mogelijke gevolgen daarvan zijn nog niet vastgesteld.

De genoemde tijdstippen zijn gebaseerd op de huidige onderzoeksresultaten en kunnen zo nodig worden bijgesteld.

Voor welke apparaten geldt het risico?

De teruggevonden aanvalscode was specifiek gericht op iPhones met bepaalde oudere iOS-versies. Het risico geldt daarom voor de twee groepen iPhones die onder "Wat kunt u het beste doen?" zijn genoemd. Heeft u na 11 maart 2026 een software-update op uw iPhone geïnstalleerd, dan liep u door deze code naar verwachting geen risico. De precieze werking en mogelijke gevolgen verschillen per versie en konden niet in alle gevallen worden vastgesteld.

Het maakt daarbij niet uit of u Safari, Chrome of de ingebouwde browser van bijvoorbeeld Instagram of Facebook gebruikte.

Voor Android-telefoons, iPads en computers zijn in de onderzochte code geen vergelijkbare aanvallen op het toestel vastgesteld. Ook bij gebruik van die apparaten kunnen echter technische bezoekersgegevens zijn verzameld.

Wat hebben wij gedaan?

De aangetroffen kwaadaardige code is uit de advertentieconfiguratie verwijderd. Op 11 november is de ontdekte kwetsbaarheid in het advertentiebeheersysteem verholpen. Ook zijn de aangetroffen ongeautoriseerde accounts verwijderd en bestaande toegangssessies beëindigd.

Samen met de betrokken technische partijen wordt onderzocht welke gegevens mogelijk zijn geraakt, welke bezoekers risico hebben gelopen en of aanvullende maatregelen nodig zijn.

Het onderzoek is nog niet afgerond. Wij publiceren aanvullende informatie zodra nieuwe, voldoende betrouwbare bevindingen beschikbaar zijn die voor bezoekers van belang kunnen zijn. Wij raden u aan deze pagina zo nodig opnieuw te raadplegen.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over dit beveiligingsincident of aanwijzingen dat uw gegevens of toestel mogelijk zijn misbruikt? Neem dan contact op met:

E-mail: info@pxr.nl

Telefoon: 085-1307628

Wij begrijpen dat deze informatie vragen of zorgen kan oproepen. We nemen de mogelijke gevolgen voor onze bezoekers serieus en vinden het belangrijk u tijdig en zo duidelijk mogelijk te informeren, zodat u waar nodig maatregelen kunt treffen.

Foto: Getty Images

Laatst bijgewerkt: 14 november 2026, 18.00 uur