Belangrijkste adviseur aan overheid: ‘verhoog NIET de verkeersboetes!’

Net als de brandstofaccijnzen wil kabinet Jetten ook de bedragen van verkeersboetes mee laten stijgen met de inflatie. Na verschillende onderzoeksbureaus adviseert nu ook de Raad van State : verhoog de boetebedragen niet!

Ieder jaar op 1 januari verhoogt de regering de bedragen van de boetes aan de hand van de consumentenprijsindex van het CBS. Dat is het huidige kabinet ook dit jaar van plan om de effecten van inflatie te corrigeren. Uit het onderzoek van de Raad van State blijkt dat dat over de afgelopen jaren anders is gelopen.

De boetebedragen zijn sinds 1994 met 220 procent gestegen. Da’s even schrikken, maar al helemaal als je de stijging van het consumentenprijsindexcijfer ziet. Die is in dezelfde tijd namelijk met 70 procent gestegen. De reden voor dat verschil is simpel: het rondmaken van de begroting.

Advies van Raad van State

De bewoording van de belangrijkste adviseur van de regering is vervolgens erg voorzichtig. De instantie noemt een aanpassing “wenselijk’’. De eerste stap is het indexeren een jaartje overslaan. Ja, er komt dan een gat in de begroting, maar dat is volgens RvS geen reden om het niet te doen. "Het doel van deze boetes is het sanctioneren van strafwaardig gedrag en het vergroten van de verkeersveiligheid. Het verhogen van de tarieven van verkeersboetes dient dan ook in relatie te staat tot dat doel'', schrijft de adviseur.

Nu is de grote vraag: gaat minister Van Weel hierin mee of blijft hij stug de verkeersboetebedragen verhogen? Ik ben bang dat het tweede de werkelijkheid wordt.

Foto: LaFerrari Aperta wordt staande gehouden gespot door estefanosangoerphotography

Via NOS

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