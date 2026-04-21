Nederlanders tanken NIET massaal in België sinds het uitbreken van de oorlog

Dankzij de Iranoorlog en bijbehorende energiecrisis is het tanktoerisme van Nederlanders in België gestegen. Laat daar geen twijfel over bestaan. Sinds het begin van de spanningen en brandstofprijsstijgingen brachten we al 11 miljoen euro extra naar België . Toch bewijst nieuw onderzoek dat het tanktoerisme minder massaal is dan je nu denkt.

De ABN Amro is in uitgavengegevens van zo’n 270.000 Nederlandse huishoudens gedoken om te zien wat en waar zij uitgeven aan brandstof. Van deze 270.000 gezinnen woont 45.000 in de grensregio. De bank neemt in het onderzoek alleen gezinnen mee die 25 tot 200 euro per keer betalen (om de aankoop van een Mars of broodje bal weg te filteren) en keek hierbij naar hoe dichtbij de grens het huishouden woont. Dichtbij is binnen 10 kilometer, ver weg is vanaf 30 kilometer.

De resultaten

Begin dit jaar (toen de oorlog nog niet was uitgebroken) was er al veel Nederlands tanktoerisme in België. In januari 2026 deden huishoudens die op minder dan 10 kilometer van de Belgische grens wonen meer dan de helft van hun totale brandstofuitgaven in België. Voor mensen die tussen de 20 en 30 kilometer van de grens wonen, is dit ongeveer 5 procent. Beduidend minder dus.

Na het uitbreken van de oorlog stijgen de brandstoftripjes van Nederlanders evenredig. Iedere groep tank zo’n 10 procent vaker in België. Toch geldt nog steeds dat huishoudens van 10 kilometer of verder van de grens meer dan de helft van de brandstof gewoon in Nederland koopt.

Onder aan de streep zorgt de Iranoorlog ervoor dat Nederlanders die binnen 30 kilometer grens wonen samen ongeveer 4 tot 5 liter extra per week in België tanken. Valt best mee toch? Het kleine aantal komt vooral door de grootste groep Nederlanders. 70 procent van de huishoudens binnen 30 kilometer van de grens verandert hun tankgedrag niet. Twee derde hiervan woont zelfs op 10 kilometer of minder van de grens en halen al snel een financieel voordeeltje door in België te tanken .

ABN Amro concludeert: ‘’Door de stijgende benzineprijzen en het groeiende prijsverschil tussen Nederland en België is er een duidelijke verschuiving zichtbaar van zo’n 15% van de benzineconsumptie in de grensregio richting België. [...] Dat we momenteel een gedragsverandering waarnemen, betekent niet automatisch dat dit effect blijvend is.’’ Kortom, ja; er zijn meer Nederlanders die in België gaan tanken. En ja, er zijn ook Nederlanders in de grensstreek die niet bij deze bank zitten, maar wat we wel weten: het kan dus allemaal veel erger.