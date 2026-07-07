België pakt eindelijk de snelwegen aan, maar laat het slechte asfalt liggen

Geweldig nieuws vanuit onze favoriete zuiderburen. De Vlaamse overheid heeft na jaren van overleg besloten dat er nú echt iets moet gebeuren aan de erbarmelijke staat van de Belgische autosnelwegen. Jammer, daar gaan al onze snelweggrappen over België. Toch? Nou… nee.

De Belgische hobbels op de snelwegen blijven gewoon lekker liggen. De overheid laat het wegdek zoals het is en gaat de borden naast het asfalt liggen. Want als je met 120 km/u je schokdempers aan gort rijdt, is het wel zo prettig dat je in een oogopslag kunt zien wáár je precies strandt met een lekke band.

Wat verandert er op de Belgische snelwegen?

Als je binnenkort de grens oversteekt, zul je de komende tijd een aantal zien op de Vlaamse wegen. Het Agentschap Wegen & Verkeer ( AWV ) deelt alle veranderingen. Ik zet ze hieronder kort op een rijtje.

Vallende pijlen staan op

België neemt definitief afscheid van de zogeheten 'vallende pijlen' (pijlen die van boven naar beneden naar een rijstrook wijzen). AWV schakelt volledig over op opstaande pijlen. Dit sluit volgens de wegbeheerder veel beter aan bij hoe moderne navigatiesystemen de rijstroken weergeven en het zorgt voor een rustiger en uniformer beeld.

Geel-groen ‘Uitrit’-bord verdwijnt

De knalgeel-groene borden die de splitsing van de afrit markeren, verdwijnen uit het snelwegbeeld. Ze worden vervangen door het internationale, strakke zwart-witte afritsymbool in de reguliere blauwe bewegwijzering.

Minder info op voorwegwijzers

Om te voorkomen dat je rijdend een heel boekwerk aan het spellen bent, verdwijnen de doorgaande bestemmingen op voorwegwijzers bij afritten naar niet-autosnelwegen. Kom je bij een afrit naar een provinciale weg? Dan zie je op het vooraankondigingsbord alleen nog de bestemmingen van de afrit zelf. (Uitzondering: bij knooppunten tussen snelwegen onderling blijven doorgaande doelen wel staan, omdat dit keuzepunten zijn).

Verlichting wordt reflector

Inwendig verlichte borden – die van die lichtbakken die in de winter weleens haperden en klauwen met onderhoudsgeld kosten – worden in de ban gedaan. Reflecterende borden worden de nieuwe standaard. Die zijn goedkoper en duurzamer.

Waarom de Belgische borden veranderen

Wie nog voor de veranderingen door Vlaanderen rijdt, komt per provincie een andere borden lay-out tegen met verschillende pijltjes en met teveel informatie. Met een gloednieuwe richtlijn komt er nu één helder, universeel kader. De richtlijnen zijn bovendien direct afgestemd op die van Nederland en Duitsland, zodat de transitie bij de grens minder visuele kortsluiting oplevert.

Verwacht overigens niet dat er morgen direct een leger Belgische wegenbouwers klaarstaat om alle duizenden borden in één weekend te vervangen. De borden worden pas vervangen wanneer de kans zich voordoet. Denk aan de opening van een nieuw infrastructuurproject of wanneer regulier onderhoud gepland staat.

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