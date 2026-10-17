België gaat hardrijders met telefoon in de hand KEIHARD aanpakken

Wie in België met een flinke snelheidsovertreding op de foto wordt gezet, kan binnenkort mogelijk een dubbele financiële tegenvaller verwachten. Kassa! De politie mag namelijk ook een boete uitschrijven voor het vasthouden van een telefoon achter het stuur, als dat op dezelfde camerafoto zichtbaar is.

Het gaat om beelden van camera’s die worden ingezet om bijvoorbeeld snelheidsovertredingen en het negeren van een rood verkeerslicht vast te leggen. De camera’s gaan niet zelfstandig op zoek naar bellende automobilisten. Daar komt voorlopig nog een menselijke controle bij kijken.

Geflitst voor snelheid en je telefoon vasthouden

De Belgische federale politie bevestigt tegenover VTM NIEUWS dat iedere geregistreerde overtreding eerst door een politieambtenaar wordt beoordeeld, aldus HLN . Die controleert onder meer of de kentekenplaat klopt en wie de eigenaar van de auto is.

Afhankelijk van de afspraken met het lokale parket kunnen medewerkers van het Belgische CJIB vervolgens ook controleren of de bestuurder een telefoon vasthoudt. Niet ieder parket doet dat momenteel. Wie wordt betrapt op zowel een snelheidsovertreding als telefoongebruik, kan daardoor twee boetes krijgen op basis van één foto.

‘Lachertje’ in vergelijking met Nederland

Nu komt het. Voor een overtreding van het gebruik van een smartphone achter het stuur betaal je in België , inclusief administratiekosten, iets meer dan 200 euro. Daar komt de eventuele boete voor te hard rijden dus nog bovenop.

De boetes zijn veel lager dan in Nederland. In ons land betaal je 450 euro inclusief administratiekosten voor dezelfde overtreding. Voor hard rijden liggen de bedragen bij ons ook veel hoger. Kortom, in vergelijking met Nederland zijn de Belgische boetes een ‘lachertje’. Tussen haakjes hè.

Rechter geeft politie groen licht

De juridische basis voor deze werkwijze kwam eerder dit jaar ter sprake bij het Belgische Hof van Cassatie. Daar lag de vraag voor of agenten overtredingen met een telefoon in de hand mogen vaststellen op beelden die oorspronkelijk voor een andere overtreding zijn gemaakt.

Volgens de advocaat van een betrokken automobilist mocht dat niet, omdat de wet een beperkte lijst bevat van overtredingen die met automatisch werkende toestellen mogen worden vastgesteld.

Het Hof van Cassatie oordeelde echter dat de politie, nadat een overtreding uit die lijst is vastgesteld, ook andere overtredingen op dezelfde beelden mag vaststellen. Daarmee staat de deur open voor een extra bekeuring wanneer iemand bijvoorbeeld te hard rijdt én met een telefoon in de hand zit.

België kijkt naar Nederland

De huidige werkwijze is behoorlijk arbeidsintensief. Iedere foto moet immers door een medewerker worden bekeken. De Belgische ministers van Mobiliteit en Binnenlandse Zaken willen daarom onderzoeken hoe het Nederlandse systeem kan worden overgenomen.

In ons land worden speciale camera’s ingezet om automobilisten te betrappen die hun telefoon vasthouden. Met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) worden verdachte beelden geselecteerd, waarna een bevoegde medewerker de overtreding controleert. Man, wat zijn we toch een geavanceerd land. Soms.

Als België die aanpak overneemt, kan het controleren van telefoongebruik achter het stuur een stuk efficiënter worden.

Foto: Dylan. via Autoblog Spots

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