Tesla FSD rijdt continu te hard in België

Tesla wil heel graag overal in de EU zijn ‘Supervised’ Full Self-Driving (FSD) uitrollen. Een belangrijke drempel om nog te nemen: ervoor zorgen dat de zelfrijdende Tesla’s niet te hard rijden.

Een nieuw onderzoek van de verkeersveiligheidsorganisatie Johanna.be laat zien dat het systeem op grote schaal de geldende snelheidslimieten negeert. In 55 procent van de geteste 30 km/u-wegsegmenten in Brussel overschreed de Tesla de maximumsnelheid. In plaats van de toegestane 30 km/u reed de auto op die trajecten gemiddeld 44 km/u.

Onder zogenaamde 'free-flow'-omstandigheden (zonder voorliggers of rode stoplichten) liep het aantal overtredingen in 30-zones zelfs op tot 59 procent, met een gemiddelde snelheid rond de 46 km/u. Ook in woonerven (limiet van 20 km/u) ging het fout: in 42 procent van de gevallen reed de software te hard, met een gemiddelde snelheid van 26 km/u. Hoe asociaal?!

Een reden voor de snelheidsovertredingen

In veel gevallen bleek de Tesla het verkeersbord 'Zone 30' wel degelijk correct op te merken. Dit verscheen dan ook als zodanig op het middenscherm. Een paar seconden later - zonder een nieuw bord tegen te komen - gaf de auto aan de bestuurder door dat er een limiet van 50 km/u gold en paste de rijsnelheid daarop aan.

In ongeveer 90 procent van de geteste Brusselse 30 km/u-segmenten kreeg de bestuurder onjuiste snelheidsinformatie op het scherm te zien. Het onderzoek benadrukt dat de overschrijdingen niet te wijten zijn aan een speciale agressieve rijstand: de Tesla werd getest in de standaardmodus met de snelheidsoffset uitgeschakeld.

Ook de stelling dat Belgische verkeersborden onduidelijk zouden zijn, werd weerlegd. In een vergelijkende test op dezelfde trajecten herkende een traditioneel verkeersbord-herkenningssysteem van een Citroën C3 alle borden foutloos en gaf het steeds de juiste limiet van 30 km/u aan.

Fietsstraten en inhaalverboden

Naast de snelheidsproblemen ondervond het FSD-systeem grote moeite met de specifieke Belgische regelgeving voor fietsstraten (waar de limiet 30 km/u is en het voor auto's strikt verboden is om fietsers in te halen). In geen enkele geteste fietsstraten herkende de Tesla de correcte maximumsnelheid van 30 km/u. De auto ondernam herhaaldelijk pogingen om fietsers illegaal in te halen, waardoor de mens achter het stuur moest ingrijpen.

Is er dan niets positiefs aan FSD? Jawel hoor. Zo reageert de auto opvallend voorzichtig, hoffelijk en proactief op voetgangers bij zebrapaden en fietssituaties. Desondanks luiden verkeersveiligheidsorganisaties de noodklok. Nu er binnenkort in de Europese Unie wordt gestemd over de EU-brede toelating van Tesla's rijhulpsysteem, eisen belangenbehartigers dat de vergunningen worden opgeschort totdat de software de lokale snelheidslimieten en verkeersregels consistent naleeft.

Foto: Tesla / X

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