Tesla’s zijn onbetrouwbare krengen, aldus de Belgische APK

Een dure auto is niet automatisch een betrouwbare auto. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van meer dan twee miljoen Belgische autokeuringen, verzameld door GOCA Vlaanderen. De resultaten zetten Tesla in een weinig flatteus rijtje. Oei, moeten Tesla-rijders zich zorgen maken?

De cijfers geven voor het eerst een breder beeld van hoe auto’s zich door de jaren heen houden. Sinds 1959 komen Belgische auto’s periodiek langs de keuringsstations , maar met die gegevens werd tot nu toe weinig gedaan. De nieuwe barometer kijkt naar merken, modellen, aandrijvingen en de gebreken die keurmeesters aantreffen. Dat levert een paar verrassingen op.

Opmerkelijk betrouwbaar

De betrouwbaarheidsbeker gaat niet naar benzine, diesel of volledig elektrisch, maar naar de hybride op benzine, aldus HLN . Dat had je misschien niet verwacht! Na vier jaar heeft minder dan 9 procent van die auto’s een gebrek. Ook na vijftien jaar blijft de schade beperkt. Bij 15 procent is er dan iets mis. Gewone benzineauto’s komen op die leeftijd uit op 20,1 procent.

Waarom hybrides zo goed scoren, verklaart GOCA niet. Wel laat de uitkomst zien dat de techniek zich in de praktijk behoorlijk bewezen heeft. Ondanks de complexiteit van de aandrijflijn. Over een jaar of 20 kunnen we eigenlijk pas echt concluderen of hybride en plug-in hybride auto’s inderdaad betrouwbare pareltjes zijn.

EV’s toch niet zo betrouwbaar?

Elektrische auto’s doen het minder goed dan hun relatief eenvoudige aandrijflijn misschien doet vermoeden. Na vier jaar vertoont al meer dan één op de tien gebreken. Natuurlijk leuk en aardig, minder draaiende delen en minder vloeistoffen. Maar dat betekent in de praktijk dus niet dat je minder vaak bij de garage staat.

Bij gebruikte EV’s verdienen vooral de banden, wielen en ophanging extra aandacht. Het hoge gewicht en de stevige trekkracht kunnen die onderdelen zwaar belasten. Een set banden is al gauw honderden euro’s. Reparaties aan de ophanging kunnen nog een stuk duurder uitvallen. Een scherpe prijs voor een leuke elektrische occasion vertelt dus niet het hele verhaal.

Toch is een slechte score niet altijd het complete oordeel. Diesels hebben na vijftien jaar bij meer dan een kwart van de auto’s gebreken, maar ze hebben tegen die tijd gemiddeld ook 187.000 kilometer gereden. Benzineauto’s komen op 116.900 kilometer. Reken je het aantal gebreken om naar gereden kilometers, dan schuiven diesels op naar de tweede plaats. Alleen hybrides scoren beter.

Resultaten per merk

Ook tussen modellen lopen de resultaten flink uiteen. Van de elektrische auto’s van vier tot zeven jaar oud houden de vijf beste modellen het gebrekpercentage onder de 6 procent. BMW , Mercedes , Volkswagen en Opel zijn in die groep vertegenwoordigd en mag je aanmerken als een betrouwbaar merk.

Tesla staat samen met de Dacia Spring en Skoda Enyaq juist onderaan. De cijfers geven geen verklaring voor de slechte Tesla-score, dus of het om specifieke onderdelen of bredere kwaliteitsproblemen gaat, valt hieruit niet op te maken.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover