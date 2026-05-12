Belgische overheid veilt epische autocollectie van fraudeur

We schrijven vaak over Domeinen, maar we gaan vandaag weer eens even kijken bij de Belgische variant: de Finshop. De Belgische overheid heeft namelijk een zeer interessant groepje auto’s in de aanbieding.

Het gaat in totaal om 25 voertuigen. We zeggen voertuigen, omdat er ook een aantal motorfietsen tussen zitten. Waar die vandaan komen? Dat kunnen we vertellen: deze zijn – in ieder geval deels – afkomstig van thuisverpleegster en gemeenteraadslid Stefanie S. Zij liep vorig jaar tegen de lamp nadat ze de boel had lopen flessen op grote schaal.

Bij een inval werden letterlijk vrachtladingen vol met auto’s in beslag genomen. We kunnen niet met zekerheid zeggen of alle auto’s die nu geveild worden van Stefanie en haar partner zijn, maar we herkennen sowieso een 997 Turbo, een M4 Cabrio, een Boxster en een Mini JCW van de foto’s.

Enfin, we gaan de hoogtepunten van de veiling met jullie doornemen.

Ford Mustang Shelby GT500CR

De grote klapper is zonder twijfel deze Mustang. En ja, het is een echte Shelby GT500 uit 1967. De auto is alleen niet meer origineel. Het betreft een creatie van Classic Recreations. Met goedkeuring van Shelby hebben ze deze auto gerestaureerd én gemoderniseerd. Oftewel: het is een restomod. De precieze details weten we niet, maar waarschijnlijk heeft deze Mustang minimaal 800 pk. De auto oogt een beetje stoffig, maar is hooguit een paar jaar geleden gerestaureerd en heeft minstens €230.000 gekost.

Porsche 911 T Targa

Heb je liever een klassieke Porsche in plaats van een musclecar? Dan is deze 911 misschien wat voor jou. Het betreft een 911 T Targa uit ‘72. Deze heeft het 2,4 liter blok, goed voor 130 pk. De goudachtige kleur is typisch jaren ’70 en staat ‘m verdraaid goed. De catalogus vermeldt dat de auto niet start en we zien wat vlekjes in het interieur, maar los daarvan lijkt deze Elfer in een hele nette staat te verkeren. De auto moet haast wel recent gerestaureerd zijn, als je kijkt naar zaken als de bekleding.

Renault-Alpine Le Mans

De favoriet van ondergetekende is toch deze Alpine. Het betreft een zeldzame Le Mans-uitvoering die je kunt herkennen aan de widebody en de übercoole ‘BBS’-velgen. Die zijn overigens niet geproduceerd door BBS, maar een kniesoor die daarop let. Onder de kap ligt de V6 Turbo uit de eerdere iteraties van dit model. Het vermogen van 185 pk is niet enorm indrukwekkend (ook niet voor 1993), maar deze auto wil je gewoon puur voor de looks hebben. En het is een zeldzaamheid: van de Le Mans zijn er maar 325 gebouwd.

Ford Mustang Cabrio

De Belgen hebben nóg een Mustang in de aanbieding: een Cabrio uit 1966. Die is lang niet zo gewild als een Shelby GT500, maar toch is ook dit een gaaf apparaat. Er wordt melding gemaakt van schimmel aan de binnenkant van de kap en roest op de achterbumper, maar tegelijkertijd zien we een interieur dat gloednieuw oogt.

Porsche 997 Turbo

In de categorie ‘recent spul’ is er deze Porsche 997 Turbo. Deze is niet geheel standaard, want er zit een aftermarket spoiler op en de goudkleurige velgen zijn natuurlijk ook niet origineel. Wel leuk: deze auto is handgeschakeld. Dat is inmiddels al lang geen optie meer op een 911 Turbo.

BMW M4 Competition Cabrio

Deze BMW M4 komt sowieso van Stefanie S., want die was duidelijk te zien op de vrachtwagen. Het gaat om een M4 Competition Cabrio, met xDrive en 530 pk. De auto is nog maar een jaar oud en heeft 11.241 kilometer op de teller. De kleur is zo te zien Dravitgrau, wat een goudachtige glans heeft in direct zonlicht. Het interieur is ook fraai uitgevoerd met bruin leer.

Mercedes-AMG GT 63 S

Als er één auto is die je verwacht bij een fraudeur, dan is het wel een matzwarte AMG GT 4-Door. Sorry, maar deze auto heeft gewoon een ontzettend foute uitstraling. Verder is het wel een hele dikke beuker, met – in dit geval – 639 pk en 900 Nm aan koppel. Helaas zit er lelijke schade op de voorste en achterste wielkasten aan de rechterzijde. Misschien was deze auto toch iets te breed.

Porsche 718 Boxster

Last but not… oké, wel least, is er nog een Porsche Boxster. Ook niet te versmaden, maar dit is er helaas eentje met een vierpitter. De auto is uitgevoerd in ‘Dubai-spec’: wit met een rood interieur en een rood kapje. Sinds 2007 is er maar 6.003 kilometer mee gereden. Dat krijg je als je zoveel auto’s hebt. Of misschien had mevrouw S. het te druk met frauderen.

Mocht je geïnteresseerd zijn, dan hebben we goed nieuws. De Finshop heeft vaak veilingen die alleen voor zakelijke kopers zijn, maar in dit geval mag je ook als particulier bieden. Dat moet op de ouderwetse manier door je bod te mailen. We zouden zeggen: sla je slag! En laat vooral even weten in de reacties welke auto jij het liefst ophaalt in België.