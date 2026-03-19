belgische-tankstations-zijn-nederlanders-zo-zat-dat-ze-pompen-willen-sluiten

De Paus is katholiek, vuur is warm en Nederlanders tanken graag in het buitenland. Door de hoge brandstofprijzen gaan er nog meer Nederlanders de grens over om wat voordeliger brandstof te kopen. Door één bepaald type Nederlandse klant dreigt een grote naam in de Belgische peutwereld nu drastische maatregelen te nemen.

De brandstofverkopers op de Nederlands-Belgische grens staan deze dagen in het middelpunt van de aandacht. Nog steeds staan er dagelijks cameraploegen bij de pompen om mensen naar hun mening te vragen. Steeds meer Nederlanders hebben dezelfde mening: in ons land zijn benzine en diesel te duur, we gaan het wel in België halen.

De Belgische steden en dorpen vlak over de grens zijn hier niet blij mee. Wij Nederlanders komen de wegen kapot rijden en files veroorzaken. Daarom nemen gemeenten al maatregelen. Maar ook de peutverkopers zelf zijn het zat en brengen orde op zaken.

Esso

Een familiebedrijf genaamd Group Bruno runt in België maar liefst 34 tankstations van Esso, naast wat parkeergarages, wasstraten en autoverhuurders. De Bruno’s zien dat klanten voortaan twee tot drie uur in de rij moeten staan voordat ze kunnen tanken. Dat komt vooral door één slag Nederlanders: de vrachtwagenchauffeurs.

De Belgische brandstofverkoper begrijpt wel dat Hollandse truckers in België pauzeren voor wat peut. "Voor een vrachtwagenchauffeur scheelt dat 600 à 700 euro per tankbeurt. Dat is veel geld. De prijzen zijn zo fel gestegen in Nederland dat transportbedrijven het ook niet kunnen doorrekenen aan hun klanten’’, zegt Angelo Bruno tegen VRT .

De oplossing?

Bruno heeft afspraken met grote afnemers van brandstof, zoals vele transportbedrijven. Zij krijgen extra korting bij de aankoop van diesel. ‘’Maar die kortingen zijn groter dan de winstmarge die we nu hebben. Wij verkopen nu met duizenden euro's verlies’’, zegt hij.

Geen diesel verkopen is nu dus gunstiger dan wel verkopen. Daarom overweegt de groep nu het volgende: bij tankstations in de buurt van de grens worden de dieselpompen tijdelijk gesloten. ‘’Als dit blijft aanhouden, dan moeten we dat overwegen. Met verlies verkopen doet niemand graag. Dat hou je even vol.’’

Of er ook echt een verkoopstop komt, is nog even afwachten. Intussen kijken we ook naar de Belgische regering. Zij gaan over de maximumprijzen van brandstof . Zouden we die hier ook moeten invoeren of moeten Jetten en co maar gewoon gaan snijden in de accijns ?

Foto: Drukte bij het tankstation in Poppel, gespot door @krishh20